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ترتيب المجموعة الرابعة عقب نهاية الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:02 ص
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جريزمان
جريزمان
ريهام عبد المحسن
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حقق برشلونة الإسباني فوزا ثمينًا على بروسيا دورتموند الألماني في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح لويس سواريز أهداف برشلونة في الدقيقة 29 وأضاف البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 33 واختتم جريزمان أهداف برشلونة في الدقيقة 67. وقبل نهاية اللقاء، تمكن البريطاتي سانشو من تسجيل هدف برةسيا دورتموند الوحيد في الدقيقة 77.

وقاد الإسباني إرنستو فالفيردي البرسا بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : فيربو ولانجليت وأومتيتي وسيرجو روبرتو.
خط الوسط : بوسكيتس وفرانكي دي يونج وراكتيتش وعثمان ديمبلي.
خط الهجوم : ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ترتيب مجموعة برشلونة بعد الفوز على بروسيا دورتموند :

1- برشلونة 11 نقطة.
2- إنتر ميلان 7 نقاط.
3- بوروسيا دورتموند 7 نقاط.
4- سلافيا براج نقطتين.

يحتل برشلونة صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من 5 مباريات خاضها حتى الآن، فاز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة. وجاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 5 مباريات خاضها حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر مبارتين.

واحتل بروسيا دورتموند المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط من 5 مباريات خاضها حتى الآن، فاز في مبارتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر مبارتين. وتذيل سلافيا براج المجموعة برصيد نقطتين فقط من 5 مباريات خاضها حتى الآن، حيث تعادل في مبارتين وخسر 3 مباريات ولم يحقق الفوز في أي مباراة.

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