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قرار عاجل من رئيس جامعة القاهرة بشأن "امتحان نوسة"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:24 ص
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جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
آية حمروشي
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وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام، بتكليف عضو هيئة التدريس القائم بتدريس مادة اللغة العربية، بوضع امتحان جديد "للميدتيرم" في مادة اللغة العربية لطلاب السنة الأولى، وإعادة امتحان الطلاب في ضوء ما أثاره الامتحان الذي سبق وامتحن فيه الطلاب من ردود فعل نتيجة لأسلوب صياغته وعدم قياسه القدرات والمهارات اللغوية الحقيقية للطلاب.

ووجه الخشت، بتكليف مركز ضمان الجودة بالجامعة بمراجعة الامتحان الجديد قبل امتحان الطلاب فيه، للتأكد من مطابقته لمواصفات الورقة الامتحانية.

الجدير بالذكر أن طلاب كلية إعلام القاهرة فوجئوا بسؤال في امتحان اللغة العربية، يطلب إعادة صياغة العبارة التالية بلغة سليمة: "ما قولتلك يا نوسة بلاش إعلام قولتيلي لقد خلقت إعلامية وعملتيلي فيها منى الشاذلي.. اشربي بقى".
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الكلمات المفتاحية

جامعة القاهرة امتحان نوسة الورقة الإمتحانية أخبار

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