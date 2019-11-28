نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يسحق دورتموند.. وليفربول يتعثر ضد نابولي

انطلقت مساء الأربعاء، العديد من المباريات الهامة اليوم، وجاء على رأسها مواجهات برشلونة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، لذلك نقدم لكم نتائج مباريات اليوم.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأربعاء في السطور التالية:





نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الخامسة"





فالنسيا الإسباني x تشيلسي الإنجليزي، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.





زينيت سان بطرسبرج الروسي x ليون الفرنسي، خطف زينين فوزا هاما بنتيجة 2-0.





سلافيا براج التشيكي x إنتر الإيطالي، أنتهت بنتيجة 4-1 لصالح الإنتر.





برشلونة الإسباني x بروسيا دورتموند الألماني، حسم برشلونة قمة مباريات الجولة لصالحه بنتيجة 3-1، وتناوب على تسجيل ثلاثية برشلونة كلاً من لويس سواريز ، وليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، في الدقائق 29، 33، 67 من زمن المباراة، بينما سجل جادون سانشيز هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.





ليل الفرنسي x أياكس الهولندي، قهر أياكس الهولندي مضيفه ليل بنتيجة 2-0.





ليفربول الإنجليزي x نابولي الإيطالي، سيطر التعادل الإيجابي على قمة مباريات الجولة بهدف لكل فريق، حيث تقدم ميرتينز في النتيجة مبكرا في الدقيقة 21 من زمن المباراة، قبل أن يدرك ديان لوفرين التعادل لليفربول في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.





لايبزيج الألماني x بنفيكا البرتغالي، سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على المباراة.

جينك البلجيكي x ريد بول سالزبورج، سحق ريد بول مضيفه البلجيكي بنتيجة 4-1.



