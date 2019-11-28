Advertisements
Advertisements
Advertisements

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يسحق دورتموند.. وليفربول يتعثر ضد نابولي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:58 ص
Advertisements
روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي
حسن شحاتة
Advertisements
انطلقت مساء الأربعاء، العديد من المباريات الهامة اليوم، وجاء على رأسها مواجهات برشلونة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، لذلك نقدم لكم نتائج مباريات اليوم.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأربعاء في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الخامسة"

فالنسيا الإسباني x تشيلسي الإنجليزي، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

زينيت سان بطرسبرج الروسي x ليون الفرنسي، خطف زينين فوزا هاما بنتيجة 2-0.

سلافيا براج التشيكي x إنتر الإيطالي، أنتهت بنتيجة 4-1 لصالح الإنتر.

برشلونة الإسباني x بروسيا دورتموند الألماني، حسم برشلونة قمة مباريات الجولة لصالحه بنتيجة 3-1، وتناوب على تسجيل ثلاثية برشلونة كلاً من لويس سواريز ، وليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، في الدقائق 29، 33، 67 من زمن المباراة، بينما سجل جادون سانشيز هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.

ليل الفرنسي x أياكس الهولندي، قهر أياكس الهولندي مضيفه ليل بنتيجة 2-0.

ليفربول الإنجليزي x نابولي الإيطالي، سيطر التعادل الإيجابي على قمة مباريات الجولة بهدف لكل فريق، حيث تقدم ميرتينز في النتيجة مبكرا في الدقيقة 21 من زمن المباراة، قبل أن يدرك ديان لوفرين التعادل لليفربول في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

لايبزيج الألماني x بنفيكا البرتغالي، سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على المباراة.
جينك البلجيكي x ريد بول سالزبورج، سحق ريد بول مضيفه البلجيكي بنتيجة 4-1.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ليفاندوفسكي دوري أبطال اوربا بروسيا دورتمون برشلونة ضد بروسيا دورتموند الدوري المصري الدوري الالماني آلام الركبة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعتين و 35 دقيقة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 3 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 4 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ ساعتين و 35 دقيقة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

اهم اخبار الكرة العالمية يوم الأربعاء 28-11-2018

نابولي ضد ليفربول.. تاريخ "كلوب" أمام خطر "أنشيلوتي" على الإنجليز

موعد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 والقنوات الناقلة لكل مباراة

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 23/10/2019

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 5/11/2019.. المواعيد والقنوات الناقلة

يلا شوت MESSI مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش برشلونة رابط BARCA NOW

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status