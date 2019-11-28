المتأهلون لدور الـ 16 عقب نهاية الجولة الخمسة من بطولة دوري أبطال أوروبا

إنتهت المرحلة الخامسة من الجموعات الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم، بعد أن إنطلقت أمس الثلاثاء في المجموعات الأربعة الأولى، وإستكملت اليوم الأربعاء في المجموعات الأخرى.





وكشفت الجولة الخامسة عن عدة متأهلين جدد لدور الـ 16، حيث ضمن عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، وكبير إيطاليا يوفنتوس، والثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتوتنهام ، لينضموا للثنائي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، اللذين حسما تأهلهما منذ الجولة الرابعة.





المجموعة الأولى





حسم ريال مدريد تأهله رفقة باريس سان جيرمان، عندنا تعادلا معاً على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة هدفين لكل منهما، حيث كان النادي الباريسي متأهل سلفاً قبل المواجهة، وإستفاد الريال من تعادل جلطة سراي التركي وضيفه كلوب بروج البلجيكي.





المجموعة الثانية





تأهل توتنهام بقيادة مورينيو، بعد أن قلب تأخره أمام أوليمبياكوس اليوناني، لفوز برباعية مقابل هدفين، وإقتنص الفريق الابافاري صدراة المجموعة رسمياً بعد أن فاز على النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة.





المجموعة الثالثة





تأهل مانشستر سيتي لدور الـ 16 رغم تعادله مع نادي شاختار دونيستيك الأوكراني، ليبقى الصراع على البطاقة الثانية محصوراً بين شاختار دونيستيك ودينامو زغرب وأتالانتا





المجموعة الرابعة





حسم يوفنتوس التأهل وصدارة المجموعة بالفوز على ضيفه أتليتيكو مدريد، تاركاً الصراع بين الروخي بلانكوس وبايرليفركوزن.





المجموعة الخامسة





أجل ليفربول تأهله لدور الـ 16 بتعادله مع ضيفه نابولي بهدف في كل شبكة، ليبقى الصراع بين نابولي وريد بول سالزبورج وحامل اللقب على الصعود للجولة الأخيرة.





المجموعة السادسة





تأهل برشلونة رسمياً وفي صدارة المجموعة بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدف، ويبقى الصراع على أشده بين إنتر ميلان وبوروسيا أصحاب الـ 7 نقاط.





بينما في المجموعتين السابعة والثامنة، لم يتم حسم أي بطاقة للتأهل، نظراً لتشابك مواقف الفرق الأربعة، ليظل الحسم بينها للجولة الأخيرة.

الأندية المتأهلة رسمياً لدور الـ 16.

1- باريس سان جيرمان الفرنسي

2- ريال مدريد الإسباني

3- بايرن ميونخ الألماني

4- توتنهام الإنجليزي

5- مانشستر سيتي الإنجليزي

6- يوفنتوس الإيطالي

7- برشلونة الإسباني.



