Advertisements
Advertisements
Advertisements

المتأهلون لدور الـ 16 عقب نهاية الجولة الخمسة من بطولة دوري أبطال أوروبا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:55 ص
Advertisements
برشلونة وبروسيا
برشلونة وبروسيا
عبدالقادر عرابي
Advertisements
إنتهت المرحلة الخامسة من الجموعات الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم، بعد أن إنطلقت أمس الثلاثاء في المجموعات الأربعة الأولى، وإستكملت اليوم الأربعاء في المجموعات الأخرى.

وكشفت الجولة الخامسة عن عدة متأهلين جدد لدور الـ 16، حيث ضمن عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، وكبير إيطاليا يوفنتوس، والثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتوتنهام ، لينضموا للثنائي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، اللذين حسما تأهلهما منذ الجولة الرابعة.

المجموعة الأولى

حسم ريال مدريد تأهله رفقة باريس سان جيرمان، عندنا تعادلا معاً على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو بنتيجة هدفين لكل منهما، حيث كان النادي الباريسي متأهل سلفاً قبل المواجهة، وإستفاد الريال من تعادل جلطة سراي التركي وضيفه كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثانية

تأهل توتنهام بقيادة مورينيو، بعد أن قلب تأخره أمام أوليمبياكوس اليوناني، لفوز برباعية مقابل هدفين، وإقتنص الفريق الابافاري صدراة المجموعة رسمياً بعد أن فاز على النجم الأحمر الصربي بسداسية نظيفة.

المجموعة الثالثة

تأهل مانشستر سيتي لدور الـ 16 رغم تعادله مع نادي شاختار دونيستيك الأوكراني، ليبقى الصراع على البطاقة الثانية محصوراً بين شاختار دونيستيك ودينامو زغرب وأتالانتا

المجموعة الرابعة

حسم يوفنتوس التأهل وصدارة المجموعة بالفوز على ضيفه أتليتيكو مدريد، تاركاً الصراع بين الروخي بلانكوس وبايرليفركوزن.

المجموعة الخامسة

أجل ليفربول تأهله لدور الـ 16 بتعادله مع ضيفه نابولي بهدف في كل شبكة، ليبقى الصراع بين نابولي وريد بول سالزبورج وحامل اللقب على الصعود للجولة الأخيرة.

المجموعة السادسة

تأهل برشلونة رسمياً وفي صدارة المجموعة بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بثلاثية مقابل هدف، ويبقى الصراع على أشده بين إنتر ميلان وبوروسيا أصحاب الـ 7 نقاط.

بينما في المجموعتين السابعة والثامنة، لم يتم حسم أي بطاقة للتأهل، نظراً لتشابك مواقف الفرق الأربعة، ليظل الحسم بينها للجولة الأخيرة.
الأندية المتأهلة رسمياً لدور الـ 16.
1- باريس سان جيرمان الفرنسي
2- ريال مدريد الإسباني
3- بايرن ميونخ الألماني
4- توتنهام الإنجليزي
5- مانشستر سيتي الإنجليزي
6- يوفنتوس الإيطالي
7- برشلونة الإسباني.

Advertisements

أخبار تهمك

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 3 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ ساعتين و 53 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status