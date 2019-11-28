نائب محافظ أسوان: كنت منتظر تليفون تكليفي بهذا المنصب بخوف وترقب (فيديو)

قال أحمد شعبان سليمان، نائب محافظ أسوان، إنه كان ينتظر تكليفه بأحد المناصب القيادية خلال الفترة الحالية، معقبًا: "كان لدي نوع من الترقب والخوف، كنت منتظر تلفوني تكليفي، خاصة أنني عملت ملف المحافظة منذ 3 سنوات، وأصبح متمكن منه بصورة كبيرة".

وتابع نائب محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc "، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن تعينه في هذا المنصب كان له فرحة مختلفة، خاصة أنه لديه معرفة بمشاكل المواطنين في أسوان، ويريد المساهمة في حلها، لافتَا إلى أنه سيركز على الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل كبير الفترة المقبلة وسيتم العمل على تفعيل مبادرة "حياة كريمة" في المحافظة التي تساهم فيها الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.

وأشار إلى أن مشروعات "حياة كريمة" عبارة عن مشروعات بنية تحتية، وتكثيف مل التأهيل للمنازل في 11 قرية التي تعد الأكثر احتياجًا في المحافظة، وسيتم العمل على اعداد 15 مشروعًا بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" في مشروعات الصرف الصحي والمياه وخلافه.