أحمد موسى يطالب بعرض لحظة دخول الإرهابي هشام عشماوي لـ غرفة الإعدام

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتسجيل لحظة دخول الإرهابي هشام عشماوي إلى غرفة الإعدام، قائلًا: "ده طلب من أسر الشهداء وجموع الشعب".



وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه يجب عرض لحظة تلقين هشام عشماوي الشهادتين، قائلًا: "ده الطلب الوحيد، علشان الناس تهدى، ده حق شهداء مصر وحق الشعب المصري"، لافتًا إلى أنه يُمنع تسجيل لحظة الإعدام نفسها.



وتابع الإعلامي: "لحظة عرض هذه اللحظة على العالم كله هامة جدًا"، لافتًا إلى أن الإرهابي هشام عشماوي أحد الأذرع القوية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، معلقًا: "نعم نفذنا الإعدام وسننفذه، وأي شخص يهدد أمن مصر سيدفع الثمن".

