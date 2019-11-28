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أحمد موسى يطالب بعرض لحظة دخول الإرهابي هشام عشماوي لـ غرفة الإعدام
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
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أمنية فوزي
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طالب الإعلامي أحمد موسى، بتسجيل لحظة دخول الإرهابي هشام عشماوي إلى غرفة الإعدام، قائلًا: "ده طلب من أسر الشهداء وجموع الشعب".
وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه يجب عرض لحظة تلقين هشام عشماوي الشهادتين، قائلًا: "ده الطلب الوحيد، علشان الناس تهدى، ده حق شهداء مصر وحق الشعب المصري"، لافتًا إلى أنه يُمنع تسجيل لحظة الإعدام نفسها.
وتابع الإعلامي: "لحظة عرض هذه اللحظة على العالم كله هامة جدًا"، لافتًا إلى أن الإرهابي هشام عشماوي أحد الأذرع القوية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، معلقًا: "نعم نفذنا الإعدام وسننفذه، وأي شخص يهدد أمن مصر سيدفع الثمن".
وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه يجب عرض لحظة تلقين هشام عشماوي الشهادتين، قائلًا: "ده الطلب الوحيد، علشان الناس تهدى، ده حق شهداء مصر وحق الشعب المصري"، لافتًا إلى أنه يُمنع تسجيل لحظة الإعدام نفسها.
وتابع الإعلامي: "لحظة عرض هذه اللحظة على العالم كله هامة جدًا"، لافتًا إلى أن الإرهابي هشام عشماوي أحد الأذرع القوية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، معلقًا: "نعم نفذنا الإعدام وسننفذه، وأي شخص يهدد أمن مصر سيدفع الثمن".
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