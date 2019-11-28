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أحمد موسى يطالب بعرض لحظة دخول الإرهابي هشام عشماوي لـ غرفة الإعدام

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
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أحمد موسى
أحمد موسى
أمنية فوزي
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طالب الإعلامي أحمد موسى، بتسجيل لحظة دخول الإرهابي هشام عشماوي إلى غرفة الإعدام، قائلًا: "ده طلب من أسر الشهداء وجموع الشعب".

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه يجب عرض لحظة تلقين هشام عشماوي الشهادتين، قائلًا: "ده الطلب الوحيد، علشان الناس تهدى، ده حق شهداء مصر وحق الشعب المصري"، لافتًا إلى أنه يُمنع تسجيل لحظة الإعدام نفسها.

وتابع الإعلامي: "لحظة عرض هذه اللحظة على العالم كله هامة جدًا"، لافتًا إلى أن الإرهابي هشام عشماوي أحد الأذرع القوية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، معلقًا: "نعم نفذنا الإعدام وسننفذه، وأي شخص يهدد أمن مصر سيدفع الثمن".
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الكلمات المفتاحية

هشام عشماوي اليمن إعدام أحمد موسى

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