تعرف على موعد حفل أحمد جمال القادم

يستعد الفنان أحمد جمال، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا في جامعة المنصورة، وذلك يوم الإثنين القادم الموافق ٢ ديسمبر .



حيث نشر أحمد صورة البوستر الخاص بالحفل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق أحمد على الصورة قائلاً :"طلبة و طالبات كلية الحقوق جامعة المنصورة، هكون معاكم يوم الاثنين الجاي ٢ ديسمبر، في حفل تخرج الدفعة ٤٢، مبروك لكل الخريجين".



تفاصيل ألبوم أحمد جمال الجديد



وفي سياق آخر، يستعد الفنان اأحمد جمال لطرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال الأيام المقبلة.



ويتعاون أحمد جمال فى ألبومه الجديد مع الموزع أحمد عبد السلام بأغنيتين، الأغنية الأولى من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين، و الأغنية الثانية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، ويُعد ذلك التعاون هو الأول الذى يجمع بين أحمد عبد السلام وأحمد جمال.





ويتعاون جمال فى ألبومه الجديد مع العديد من الشعراء والموزعين والملحنين، ومن أبرز هؤلاء الشعراء :أمير طعيمة، ونور الدين محمد، وجمال الخولى، ومحمد عاطف، أما ملحنين عزيز الشافعى، وأحمد زعيم، ومدين، وباقى الأغانى من ألحانه، أما التوزيع مع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرقت تحضيرات الألبوم حوالي سنة ونصف.