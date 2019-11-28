دوللي شاهين بإطلالة جريئة في غرفة منزلها

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، صورة لها على حسابها الشخصي على"إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة ومثيرة، وأرفقت الصورة بتعليق "مساؤؤ قشطة".



يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، أغنية "الحاجة دعيالك"، وهي من كلمات شفيق كارم، ألحان تومي، وتوزيع أشرف البرنس





دوللي شاهين:



_من مواليد 7 فبراير 1979 من أب لبناني وأم من أصول برازيلية، وكانت أولى بداياتها فى عالم الفن ظهورها في كليب أغنية "مومو عيني" في قناة ميلودي.



_درست دوللي شاهين الصحافة ثم بدأت حياتها المهنية في مجلة نسائية لبنانية حتى سافرت إلى لندن لدراسة الموسيقي والمسرح، وهناك تعلمت البيانو والعود.



_تزوجت دوللي من المخرج اللبناني "باخوس علوان" بعد أن حصلت على حكم قضائي بالطلاق من زوجها السابق "ساس سليم"، ولديها ابنة واحدة تدعى "نور".



_أول ألبوم لها بعنوان "ولا كل البنات"



_اقتحمت عالم التمثيل، بعد أن اكتشفها المخرج خالد يوسف، وقدمها للجمهور في الفيلم المصري ويجا، الذي كان بمثابة انطلاقتها الحقيقية في عالم التمثيل، حيث عرفها الجمهور المصري من خلال تقديمها ذلك الدور، ثم بعد ذلك قدمت العديد من الأعمال الفنية وانطلقت فى مجال الفن.