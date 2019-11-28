Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوللي شاهين بإطلالة جريئة في غرفة منزلها

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
Advertisements
دوللي شاهين
دوللي شاهين
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، صورة لها على حسابها الشخصي على"إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة ومثيرة، وأرفقت الصورة بتعليق "مساؤؤ قشطة".

يذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، أغنية "الحاجة دعيالك"، وهي من كلمات شفيق كارم، ألحان تومي، وتوزيع أشرف البرنس


دوللي شاهين:

_من مواليد 7 فبراير 1979 من أب لبناني وأم من أصول برازيلية،  وكانت أولى بداياتها فى عالم الفن ظهورها في كليب أغنية "مومو عيني" في قناة ميلودي.

_درست  دوللي شاهين  الصحافة ثم بدأت حياتها المهنية في مجلة نسائية لبنانية حتى سافرت إلى لندن لدراسة الموسيقي والمسرح، وهناك تعلمت البيانو والعود.

_تزوجت دوللي من المخرج اللبناني "باخوس علوان" بعد أن حصلت على حكم قضائي بالطلاق من زوجها السابق "ساس سليم"، ولديها ابنة واحدة تدعى "نور".

_أول ألبوم لها بعنوان "ولا كل البنات"

_اقتحمت عالم التمثيل، بعد أن اكتشفها المخرج خالد يوسف، وقدمها للجمهور في الفيلم المصري ويجا، الذي كان بمثابة انطلاقتها الحقيقية في عالم التمثيل، حيث عرفها الجمهور المصري من خلال تقديمها ذلك الدور، ثم بعد ذلك قدمت العديد من الأعمال الفنية وانطلقت فى مجال الفن.
دوللي شاهين بإطلالة جريئة في غرفة منزلها
دوللي شاهين بإطلالة جريئة في غرفة منزلها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

لندن

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 4 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 4 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

دوللي شاهين تطرح "الحاجة دعيالك" (فيديو)

بعد حذفها من يوتيوب.. دوللي شاهين تطرح "الحاجة دعيالك" على "أنغامي" (فيديو)

دوللي شاهين لـ"الفجر الفني": "مصر بلدي الثانية.. وهذا موقفي من الثورة اللبنانية"

بملابس مكشوفة الصدر.. دوللي شاهين في ظهور جديد على إنستجرام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status