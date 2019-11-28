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في ميلاد "فارس الغناء العربي" .. تعرف على أبرز المعلومات عن حياته

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:31 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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يحتفل الوسط الفني بميلاد محمد مزين الحلاني، مطرب لبناني من أصل عراقي شهير بإسم عاصي الحلاني، استطاع أن يكسب قلوب الجماهير من العالم العربي واللبناني.



ويعرض إليكم "الفجر الفني" في ميلاد عاصي الحلاني ابرز المعلومات عنه.


1-ولد عاصي في 28 نوفمبر بعام 1970م.


2-يبلغ من العمر ال48 عاما.


3-عضو بنقابة الفنانين المحترفين بمدينة لبنان.



4-لقب بلقب "فارس الغناء العربي" من قبل جورج ابراهيم الخوري.



5-قدم العديد من الألبومات للوطن، وللحب، ولمكافحة الفقر، وللأم.



6-شارك في التلحين إيضا، فلقد لحن عدة أغاني منها أدمنت هواكي، ناري وذكرياتي، يا ناكر المعروف، ست الستات، دقات قلبي.



7- تم تعيينه سفيراً للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة.



8-شارك في العديد من المهرجانات منها قرطاج، ليالي التليفزيون، الموسيقى العربية، ليالي دبي، جرش للثقافة والفنون، الأردن.



9-تم تكريمه كأفضل صوت عربي من قبل الموسيقى العربية الذي نظمته الأكاديمية العربية للموسيقى في دبي.



10-حصل على عدة جوائز منها جائزة مهرجان القاهرة الدولي، وجائزة الموريكس لأفضل مطرب، وجائزة أفضل أغنية عربية، الجائزة الفضية لبرنامج المواهب "استوديو الفن".




11-تزوج من عارضة الأزياء اللبنانية وملكة جمال لبنان "كوليت بولس".




12-لديه ثلاث أبناء هما الوليد، دانا وماريتا.
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