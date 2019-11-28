"كنت أطول واحده في المدرسة".. تارا عماد تكشف عن معاناتها مع التنمر(فيديو)

كشفت الفنانة تارا عماد، عن تعرضها للتنمر في مرحلة الطفولة وذلك بسب طولها، مما جعلها تشعر بحزن شديد.







وقالت الفنانة تارا عماد، خلال ندوة في الجامعة الأمريكية، نقلتها كاميرا "عرب وود"، أنها تعرضت للتنمر وذلك بسب طول قامتها وهي طفلة في عمر الـ8 سنوات، موضحة أنها كانت تنزعج كثيرا.







وتابعت" إنها كبرت وفهمت ان الشخص المتنر هو الذي يعاني من مشكلة، لافتة إلى أنها بسب طولها هو السبب في صولها ان تكون عارضة أزياء.





ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال الفنانة تارا عماد، مشاركتها في فيلم" الفيل الأزرق2 "مع النجم كريم عبد العزيز، والذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك الماضي.





فيلم الفيل الأزرق شارك في بطولة كريم عبد العزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، أحمد خالد صالح.