نائب محافظ الإسكندرية الجديد: الدولة أصبحت تنظر لقدرات الشباب وطاقاتهم

قالت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية الجديد، إن الدولة أصبحت تنظر لقدرات الشباب وطاقاتهم، وتضعهم في المواقع التنفيذية بما يخدم الوطن، والدولة تعمل على إعداد الشباب.



وتابعت "عازر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "وجودي في هذا المنصب تكليف ودرس؛ تكليف بما تعلمناه، ودرس بما سوف نتعمله، ويتم إعداد وتدريب الشباب بشتى الطرق، ويتم إعطائهم فرصة عملية؛ لتمكينهم من النجاح في المناصب التي يتم وضعهم بها".



وأضافت أن ثقة الدولة في الشباب تزيد، وأمل الدولة في الشباب وإعدادهم لمستقبل أفضل يزيد، متابعة: "أصبح لدينا مجموعة من الشباب لوضعهم على الطريق"، مؤكد: "سنعمل على تحسين جودة حياة المواطن"، لافتة إلى أنه تم تأهيلها من خلال البرنامج الرئاسي.

