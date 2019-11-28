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أغنية "أنا موجود" لـ مصطفى حجاج تتخطى المليون مشاهدة عبر اليوتيوب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:20 ص
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انا موجود مصطفى حجاج
"انا موجود" مصطفى حجاج
سعد نبيل
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تخطت اغنية "أنا موجود"، للمطرب الشعبي مصطفى حجاج، حاجز المليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، فضلًا عن التفاعل الكبير والتعلقيات الإجابية التي تلقتها الأغنية عبر السوشيال ميديا منذ طرحها.



وأغنية "أنا موجود"، هي خامس اغنية من البوم "هتزهزة"، ومن كلمات :صابر كمال ،والحان :مصطفى حجاج،  توزيع موسيقي :أحمد ابراهيم، ندسة صوتية :"هاني محروس، أحمد حسن فكري، ساكسفون : رأفت ميسو، باص جيتار : أحمد رجب، جيتار : شريف فهمي ، بلة ،أحمد عيادي".



كلمات الأغنية 

لو تحب تلاقي دايمًا حد حابب يبقى سامعك، لو في يوم احتاجت صاحب ولّا حضن يواسي دمعك، لو لقيت الناس بتفرح وأنت زي حالاتي وحدك، أنا موجود، لو ساعات تشتاق لحد بيلقى عذر لكل غلطة، لو سرحت في حلم فاتك ولّا قلت هعيشه امتى، لو مُناك يبقى فـ حياتك حد قابلك زي ما أنت، أنا موجود".
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الكلمات المفتاحية

هتزهزة موجود مهرجان مصطفى حجاج حجاج انا أنا موجود أعنية

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