أغنية "أنا موجود" لـ مصطفى حجاج تتخطى المليون مشاهدة عبر اليوتيوب

تخطت اغنية "أنا موجود"، للمطرب الشعبي مصطفى حجاج، حاجز المليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، فضلًا عن التفاعل الكبير والتعلقيات الإجابية التي تلقتها الأغنية عبر السوشيال ميديا منذ طرحها.













وأغنية "أنا موجود"، هي خامس اغنية من البوم "هتزهزة"، ومن كلمات :صابر كمال ،والحان :مصطفى حجاج، توزيع موسيقي :أحمد ابراهيم، ندسة صوتية :"هاني محروس، أحمد حسن فكري، ساكسفون : رأفت ميسو، باص جيتار : أحمد رجب، جيتار : شريف فهمي ، بلة ،أحمد عيادي".













كلمات الأغنية



