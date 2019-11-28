بيان هام من الأرصاد.. إعدام "عشماوي".. وتصريحات المحافظين الجدد.. أبرز أخبار توك شو الأربعاء





في أول تعليق للدكتور محمد هاني جمال الدين، محافظ بني سويف الجديد - أصغر محافظ في مصر-، إن اختياره محافظَا لبني سويف كان مفاجئًا له، لأنه كان نائبًا لمحافظ بور سعيد حتى صباح اليوم، ولم يكن يعلم بهذا الأمر، وتم تكليفه بمحافظة بني سيوف مساء اليوم، معقبًا: "متشكر للقيادة السياسية على ثقاتها الغالية فيا".

كما صرح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفهم بمجموعة من الملفات، مؤكدًا أنهم سيعملون على إنجازها، لافتًا إلى أن أهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت الاهتمام بالمواطن.

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان لا يفضل تسريب أسماء المرشحين للوزارات قبل إعلانها، معقبًا: "لو حدث تسريب حول أي وزير في التعديل الوزاري المحتمل في عهد مبارك، من الممكن أن يقوم بتغير الوزير".



