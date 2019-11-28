Advertisements
بيان هام من الأرصاد.. إعدام "عشماوي".. وتصريحات المحافظين الجدد.. أبرز أخبار توك شو الأربعاء
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:42 ص
Advertisements
جرجس ميلاد
Advertisements
كتب: أمنية فوزي – كساب أحمد – جرجس ميلاد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الخميس
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 28 نوفمبر 2019، حيث أوضحت أنه يسود طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار.
شاهد.. اعترفات الإرهابي هشام العشماوي
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأربعاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الخميس
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الخميس 28 نوفمبر 2019، حيث أوضحت أنه يسود طقس دافئ حتى شمال الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، والتي قد يصاحبها سقوط الأمطار.
شاهد.. اعترفات الإرهابي هشام العشماوي
نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فيديو يتضمن اعترافات الإرهابي هشام العشماوي، حيث قال: "الجماعة أخذت قرار بقتال الجيش والشرطة، ووزير الداخلية الأسبق كان الرأس الأول في قتال الشرطة، فقمت باستطلاع تحركاته لمدة 10أيام، ووضع خطة مبدئية لاستهدافه".
ماهر فرغلي: هشام عشماوي تم تجنيده على يد هذه الشخصية (فيديو)
وتعليقا على حكم إعدام "عشماوي"، كشف الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، بدايات انضمام الإرهابي هشام عشماوي للجماعات الإرهابية، قائلًا إلى أن هناك جوانب فكرية في المقام الأول، حيث مر بظروف معينة أدت إلى انتمائه للجماعات الإرهابية على يد زميل له يدعو طارق أبو العزم، لافتًا إلى أن طارق أبو العزم مسجون حاليًا وحكم عليه بالمؤبد.
أحمد موسى: هشام عشماوي سيعدم شنقًا وليس رميًا بالرصاص لهذا السبب (فيديو)
فيما علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار إعدام "عشماوي"، قائلًا: "كان أمل كبير لكل واحد في مصر خلال السنوات الماضية قتل هشام عشماوي"، موضحًا أنه قام وخطط واشترك في عدد كبير من العمليات التي حدثت في مصر، وكان سبب في استشهاد عدد كبير من الأبرياء.
أول تعليق لأصغر محافظ في تاريخ مصر بعد حلف اليمين أمام السيسي (فيديو)
ماهر فرغلي: هشام عشماوي تم تجنيده على يد هذه الشخصية (فيديو)
وتعليقا على حكم إعدام "عشماوي"، كشف الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، بدايات انضمام الإرهابي هشام عشماوي للجماعات الإرهابية، قائلًا إلى أن هناك جوانب فكرية في المقام الأول، حيث مر بظروف معينة أدت إلى انتمائه للجماعات الإرهابية على يد زميل له يدعو طارق أبو العزم، لافتًا إلى أن طارق أبو العزم مسجون حاليًا وحكم عليه بالمؤبد.
أحمد موسى: هشام عشماوي سيعدم شنقًا وليس رميًا بالرصاص لهذا السبب (فيديو)
فيما علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار إعدام "عشماوي"، قائلًا: "كان أمل كبير لكل واحد في مصر خلال السنوات الماضية قتل هشام عشماوي"، موضحًا أنه قام وخطط واشترك في عدد كبير من العمليات التي حدثت في مصر، وكان سبب في استشهاد عدد كبير من الأبرياء.
أول تعليق لأصغر محافظ في تاريخ مصر بعد حلف اليمين أمام السيسي (فيديو)
في أول تعليق للدكتور محمد هاني جمال الدين، محافظ بني سويف الجديد - أصغر محافظ في مصر-، إن اختياره محافظَا لبني سويف كان مفاجئًا له، لأنه كان نائبًا لمحافظ بور سعيد حتى صباح اليوم، ولم يكن يعلم بهذا الأمر، وتم تكليفه بمحافظة بني سيوف مساء اليوم، معقبًا: "متشكر للقيادة السياسية على ثقاتها الغالية فيا".
كما صرح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفهم بمجموعة من الملفات، مؤكدًا أنهم سيعملون على إنجازها، لافتًا إلى أن أهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كانت الاهتمام بالمواطن.
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، كان لا يفضل تسريب أسماء المرشحين للوزارات قبل إعلانها، معقبًا: "لو حدث تسريب حول أي وزير في التعديل الوزاري المحتمل في عهد مبارك، من الممكن أن يقوم بتغير الوزير".
Advertisements