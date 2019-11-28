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سواريز: برشلونة قابل للعودة للطريق الصحيح

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:08 ص
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سواريز
سواريز
علي نبوي
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أكد الأوروجوياني لويس سواريز لاعب فريق برشلونة أن هدف فريقه من مواجهة بوروسيا دورتموند كان هو التأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا في صدارة المجموعة.

وحقق برشلونة فوزًا ثمينًا على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو".

وقال سواريز عقب نهاية المباراة :"كان الهدف هو التأهل كـ متصدر للمجموعة وأردنا أيضًا تحسين أداء اللعب".

وأضاف :"لقد دخل جريزمان اللعبة بطريقة رائعة وتمكن من تسجيل هدف، من المهم أن يدمج تدريجياً في الفريق".

وتابع :"قدمنا شوط أول جيد ، وفي الشوط الثاني تركنا قمنا بـ تخفيض الرتم مع الميزة التي لدينا".

وأشار :"في شهر ديسمبر لدينا الكثير من المباريات المهمة والصعبة وهذا البارسا قابل للعودة للمسار الصحيح لأنه نادي كبير".

وكان سواريز قد أحرز الهدف الأول لبرشلونة في شباك بوروسيا دورتموند بصناعة من زميله ليونيل ميسي، فيما أحرز الأخير الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث لأنطوان جريزمان.
ترتيب المجموعة السادسة
برشلونة 11 نقطة
إنتر ميلان 7 نقاط
بوروسيا دورتموند 7 نقاط
سلافيا براج نقطتين
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الكلمات المفتاحية

لويس سواريز بوروسيا دورتموند برشلونة ودورتموند برشلونة

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