فريدة الشوباشي: المرأة المصرية أصبحت كل شيء في الدولة

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ ينظر نظرة حقيقة للمرأة، متابعة: "الرئيس السيسي يحاول أن يعطي المرأة المصرية كل إللي يقدر عليه".



وأشارت "الشوباشي"، خلال حوارها مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على قناة مصر الأولى، مساء الأربعاء، إلى أن الأم المصرية هي الوعاء الأول للإنسان، وهي وعاء شباب ثورة 30 يونيو الذين أنقذوا مصر.



وأكدت الكاتبة الصحفية، أن الدولة لا تقصر في كافة النواحي تجاه المرأة المصرية، وعلى رأسها صحة المرأة، لافتًا إلى أن 25% من مجلس النواب سيكون من السيدات، متابعة: "المرأة أصبحت تحتل مركز وزيرة ومحافظ وغيرها، المرأة أصبحت كل شيء في الدولة".

