موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد التعادل مع نابولي





انتهت منذ قليل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي ضد نابولي الإيطالي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





وأقيمت المباراة على ملعب أنفيلد معقل الريدز، حيث تقدم نابولي عن طريق لاعبه ميرتنيز في الدقيقة 21 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل لوفرين لفريق ليفربول في الدقيقة 65 من اللقاء.





وشهدت المباراة مشاركة المصري محمد صلاح نجم الريدز، بعد غيابه عن مواجهتي مصر بالتصفيات الإفريقية، وعن فوز فريقه على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي، بسبب الإصابة.





وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة العاشرة بصدارة المجموعة الخامسة، ضامنًا التأهل للدور المقبل، فيما رفع نابولي الإيطالي رصيده إلى 9 نقاط ويؤجل صعوده للجولة المقبلة، فيما يحل سالزبورج ثالثًا برصيد 7 نقاط بعد الفوز الذي حققه اليوم على جينك البلجيكي صاحب مؤخرة الترتيب برصيد نقطة وحيدة.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة ليفربول الإنجليزي المقبلة من خلال التقرير الآتي:-





يستقبل ليفربول فريق برايتون، يوم السبت المقبل الموافق 30 نوفمبر الجاري، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.