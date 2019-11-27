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بمشاركة صلاح.. ليفربول يتعادل مع نابولي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:56 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 / 1 مباراة ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مع ضيفه فريق نابولي الإيطالي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد "أنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لليفربول:
شهدت مباراة اليوم عودة الدولي المصري محمد صلاح للتشكيل الأساسي لفريق ليفربول الإنجليزي أمام نابولي، وذلك بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

تقدم نابولي في الشوط الأول..وتبديل اضطراري لليفربول:
جاءت أحداث الشوط الأول من المباراة حافلة بالندية والإثارة من جانب الفريقين، حيث بدأ ليفربول المباراة بالضغط الهجومي المكثف ومحاولة السيطرة على مجريات اللقاء مبكرًا متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، ونجح لاعبوه في الوصول لمرمي المنافس عدة مرات ولكنها لم تسفر عن أي أهداف.

علي الجانب الآخر نجحت محاولات نابولي الإيطالي الهجومية في الشوط الأول في منح الفريق التقدم بهدف دون رد سجله اللاعب درايس ميرتينز بالدقيقة 21 من زمن اللقاء، بعد إنفراد تام بمرمي حارس ليفربول وتسديدة قوية سكنت الشباك، واحتسب الحكم الكرة هدفًا بعدما تأكد من صحته عبر تقنية الفيديو.

وشهدت أحداث الشوط الأول إصابة لاعب ليفربول فابينيو بالدقيقة 19 ولم يستطيع استكمال المباراة وغادر ملعب اللقاء ودخل فينالدوم بدلًا منه.

ليفربول ينتزع التعادل من نابولي بالشوط الثاني:
جاءت بداية الشوط الثاني هجومية من جانب فريق ليفربول بحثا عن إدراك هدف التعادل أمام ضيفه نابولي الإيطالي، وسنحت للفريق عدة محاولات هجومية لم تسفر عن أهداف، واستمر نابولي متقدمًا بهدف نظيف خلال الـ 20 دقيقة الأولي من أحداث هذا الشوط.

ونجح اللاعب ديان لوفرين في تسجيل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، من كرة رأسية متقنة.
وأضاع محمد صلاح فرصة هدف مؤكد لليفربول بالدقيقة 70، بعدما رفض هدية زميله روبرتسون والذي أرسل له تمريرة رائعة أمام المرمي لكنه وضعها سهلة في يد الحارس.

استمر تبادل الهجمات بين لاعبي الفريقين بحثا عن خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل ولم تسفر عن أي أهداف ليطلق حكم المباراة صافرته معلنًا انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

ترتيب مجموعة ليفربول بعد مباراة اليوم:
1- ليفربول .. 10 نقاط
2- نابولي .. 9 نقاط
3- سالزبورج .. 7 نقاط
4- جينك .. 1 نقطة

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