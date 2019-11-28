أخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية بالجنيه المصري اليوم الخميس 28-11-2019

أسعار العملات الأجنبية اليوم





استقرت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بشكل نسبي، ووفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي تباين أداء أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .









اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0574 جنيهًا للشراء 16.1824 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.6695 جنيهًا للشراء 17.8136 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر جنيه إسترليني 20.6931 جنيهًا للشراء 20.8607 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر فرنك سويسري 16.0912 جنيهًا للشراء 16.2181 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري 100 ين ياباني 14.7126 جنيهًا للشراء 14.8326 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم سعر الريال سعودي 4.2817 جنيهًا للشراء 4.3169 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم دينار كويتي 52.8082 جنيهًا للشراء 53.2369 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم درهم اماراتى 4.2817 جنيهًا للشراء 4.4060 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم اليوان الصيني 2.2856 جنيهًا للشراء 2.3039 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر العملات اليوم فى مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0574 16.1824 يورو 17.6695 17.8136 جنيه إسترليني 20.6931 20.8607 فرنك سويسري 16.0912 16.2181 100 ين ياباني 14.7126 14.8326 ريال سعودي 4.2817 4.3153 دينار كويتي 52.8082 53.2369 درهم اماراتي 4.3716 4.4060 اليوان الصيني 2.2856 2.3039







أسعار سلة العملات الرئيسية:





ارتفع سعر الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لتسجل 1.1002 دولار.

وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 109.23 ين.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.2883 دولار.

وهبط الفرنك السويسري أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 0.9989 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 98.373.



