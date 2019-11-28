مصطفى الفقي: "السيسي" لا يميل لبقاء الوزير في منصبه لفترة طويلة

قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمفاجئة الناس بأشياء غير معتادة، وهذا واضح في تغيير وزير الدفاع والداخلية في وقت واحد خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن "السيسي" لا يميل لبقاء الوزير في منصبه لفترة طويلة.



وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbcمصر"، مساء الأربعاء، أن طول المدد في الوظيفة الواحدة يؤدي إلى نتائج سلبية، وذلك حريص الرئيس السيسي على تغير الوزير خلال أربع أو 5 سنوات.



وأشار إلى أن تجربة السيدات الوزراء في مجلس الوزراء حققت نجاحا ملفتًا، معقبًا: " أنا مبسوط جدًا من وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، لديها سرعة استجابة عالية".

