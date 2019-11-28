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أسعار الدولار اليوم الخميس 28/11/2019.. والعملة الأمريكية في مصر تخالف التوجه العالمي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، بالرغم من ارتفاع العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية، لتستمر حالة البيات الشتوي في أسعار الدولار والتى تستمر حتى منتصف الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس واحتفالات رأس السنة، لتشهد العملة الأمريكية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس،  وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.


أسعار الدولار في 2019

كانت رحلة الدولار مليئة بالخسائر الفادحة خلال العام الجاري وصلت لنحو 16 % من قيمته في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر  بنحو 2.5 % ، وهو ما  يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.


توقعات أسعار الدولار:

جائت أخر التوقعات لسعر الدولار من خلال دراسة بحثية التى تشير إلي ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.


سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس:

تراجع سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل   16.062 جنيه للبيع  والشراء 16.18 جنيه ، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع،  وسجل في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع،  وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى  والبنك العربي الافريقي  وبنك عودة  والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع،  وفي بنوك  المصري الخليجي  والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد  16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.


أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0574

16.182

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.05

16.15

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.09

16.17

اسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17


أسعار الدولار عالميًا:
ارتفع سعر الدولار مقابل اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لتسجل 1.1002 دولار.

وصعد سعر الدولار أمام الين الياباني بنحو 0.2 بالمائة لتسجل 109.23 ين.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 1.2883 دولار.

وهبط الفرنك السويسري أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل مستوى 0.9989 فرنك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 98.373.


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