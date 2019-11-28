مصادر: دمج وزارتي القوى العاملة والهجرة مرة أخرى بالتعديلات الوزارية المنتظرة

أكدت مصادر مطلعة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، باقِ في منصبة بالتعديلات الوزارية التي تشهدها البلاد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى دمج وزارتي القوى العاملة والهجرة، مرة أخرى لكونهما تتعلقان بشؤون المصريين بالداخل والخارج.



وتولى محمد محمود سعفان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، وزارة القوى العاملة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، خلفًا للدكتور جمال سرور في ولايته الأولي، ثم في حكومة المهندس مصطفي مدبولي في ولايته الثانية.



وبدأ "سعفان" حياته الذي كان يشغل منصب مدير إدارة المالية بشركة عجيبة للبترول، مع العمال عام 2007 عندما تولى رئاسة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة عقب فوزه في الانتخابات التي أجريت بفرق صوت واحد عن منافسه.



وتولى "سعفان" رئاسة النقابة العامة للعاملين بقرار إداري عقب تولى المهندس إسماعيل وزارة البترول بعد ثورة 30 يونيو، وظل رئيسًا للنقابة، إلى أن جاء عُين وزيرًا للقوى العاملة.

