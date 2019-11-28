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أسعار الذهب اليوم الخميس 28/11/2019.. فرصة للراغبين بالاستثمار في المعدن الأصفر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب اليوم
خسرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، المكاسب التى حققتها في تعاملات الأمس للتتراجع بنحو 3 جنيهات مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، مع وجود توقعات بعودة الارتفاع خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:


اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.02 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته660.36 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 754.68 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,283 جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 3 جنيهات للجرام،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  566.02 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر660.36 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر754.68  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,283 جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

745 إلى 747

عيار 22 

683 إلى 685

عيار 21

652 إلى 654

عيار 18

559 إلى 561

عيار 14

435 إلى 436

عيار 12

373 إلى 374

الاونصة

23.174 إلى 23.245

الجنيه الذهب

5,216 إلى 5,232

الكيلو

745.143 إلى 747.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 754.68جنيه      

 46.81 $

سعر الذهب عيار 22

 691.79جنيه

 42.91 $

اسعار الذهب عيار 21

660.36جنيه       

40.96 $

اسعار الذهب عيار 18

 566.02جنيه

35.11 $

سعر الذهب عيار 14

440.23جنيه

27.41 $

سعر الذهب عيار 12

377.34جنيه

23.41 $

سعر الذهب عيار 9

283.00جنيه

17.55 $

اسعار أوقية الذهب

23,470 جنيه

1,456 $

اسعار جنيه الذهب

5,283 جنيه

327.68 $

اسعار كيلو الذهب

754,675 جنيه

46,810 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

27 نوفمبر

754.68

660.36

566.36

440.23

377.34

26 نوفمبر

758.09

663.34

568.58

442.22

379.04

25 نوفمبر

755.57

661.14

566.69

440.75

377.79

24 نوفمبر

757.20

662.56

567.91

441.70

378.60

23 نوفمبر

757.28

662.63

567.97

441.75

378.64

22 نوفمبر

758.18

663.42

568.64

442.27

379.09

21 نوفمبر

759.43

664.51

569.58

443.00

379.71

20 نوفمبر

762.83

667.49

572.13

444.98

381.41

19 نوفمبر

762.53

667.23

571.90

444.81

381.26

18 نوفمبر

463.62

668.19

572.73

445.45

381.81


أسعار الذهب عالميًا:

بضغط من ارتفاع أسعار الدولار وتسجيل البورصة الأمريكية أرقام قياسية في الصعود ، تراجعت أسعار الذهب لتسجل العقود الأجلة تسليم شهر فبراير بنسبة 0.4 بالمائة  ليسجل 1460.80 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5 بالمائة ليسجل 1454.34 دولار للأوقية.

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