أسعار الذهب اليوم الخميس 28/11/2019.. فرصة للراغبين بالاستثمار في المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم

خسرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، المكاسب التى حققتها في تعاملات الأمس للتتراجع بنحو 3 جنيهات مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، مع وجود توقعات بعودة الارتفاع خلال الشهر المقبل مع اقتراب أعياد الكريسماس ورأس السنة، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:









اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.02 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 660.36 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 754.68 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,283 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 3 جنيهات للجرام، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 566.02 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 660.36 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 754.68 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,283 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 745 إلى 747 عيار 22 683 إلى 685 عيار 21 652 إلى 654 عيار 18 559 إلى 561 عيار 14 435 إلى 436 عيار 12 373 إلى 374 الاونصة 23.174 إلى 23.245 الجنيه الذهب 5,216 إلى 5,232 الكيلو 745.143 إلى 747.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 754.68جنيه 46.81 $ سعر الذهب عيار 22 691.79جنيه 42.91 $ اسعار الذهب عيار 21 660.36جنيه 40.96 $ اسعار الذهب عيار 18 566.02جنيه 35.11 $ سعر الذهب عيار 14 440.23جنيه 27.41 $ سعر الذهب عيار 12 377.34جنيه 23.41 $ سعر الذهب عيار 9 283.00جنيه 17.55 $ اسعار أوقية الذهب 23,470 جنيه 1,456 $ اسعار جنيه الذهب 5,283 جنيه 327.68 $ اسعار كيلو الذهب 754,675 جنيه 46,810 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 27 نوفمبر 754.68 660.36 566.36 440.23 377.34 26 نوفمبر 758.09 663.34 568.58 442.22 379.04 25 نوفمبر 755.57 661.14 566.69 440.75 377.79 24 نوفمبر 757.20 662.56 567.91 441.70 378.60 23 نوفمبر 757.28 662.63 567.97 441.75 378.64 22 نوفمبر 758.18 663.42 568.64 442.27 379.09 21 نوفمبر 759.43 664.51 569.58 443.00 379.71 20 نوفمبر 762.83 667.49 572.13 444.98 381.41 19 نوفمبر 762.53 667.23 571.90 444.81 381.26 18 نوفمبر 463.62 668.19 572.73 445.45 381.81









أسعار الذهب عالميًا:



