الغرفة التجارية بالإسماعيلية تشارك في مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي

أكد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، على أهمية وضع آليات للمشاركة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي.



وأشار "عثمان" إلى أن المبادرة سيتم تنفيذها من أول يناير ولمدة 6 شهور، أسوة بالاجتماع الطارئ الذي أعلنته غرفة القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة.



وكان رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قد طالب بالاستعداد للمشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية، مؤكدًا أنه يتم حاليًا وضع مقترحات الصناع والتجار ومؤدي الخدمات من السادة التجار للمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة.

