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خبير اتصالات: التأمين الصحي الشامل لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود انترنت جيد في مصر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:13 ص
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التأمين الصحي
التأمين الصحي
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد أبو رزقا، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن قمر "طيبة 1" سيوفر خدمة الاتصالات والانترنت لجميع المواطنين في مصر، في إطار تحول الدول نحو التحول الرقمي، وتقدم الحكومة خدماتها للمواطنين إلكترونيا 


وتابع "أبو رزقا"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن تحقيق التأمين الصحي الشامل في كافة أنحاء مصر، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود خدمة انترنت جيدة في كافة ربع مصر، وهذا الأمر لم يكن ليتحقق إلا من خلال قمر "طيبة 1". 


وأشار إلى أن دخول مصر مجال أقمار الاتصالات كان حتميًا وضروريًا، لتوفير الانترنت فائق السرعة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور تطبيقات جديدة، ستحتاج إلى الانترنت سريع، مضيفًا أن العمر الافتراضي لقمرة "طيبة 1" يصل إلى 15 عامًا.
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التامين الصحى الشامل الجديد التامين الصحي التأمين الصحي

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