Advertisements
Advertisements
Advertisements

الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف حملات قمع الاحتلال الاسرائيلي بغزة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.


وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه بحجة عمليات تطبيق القانون تواصل شرطة الاحتلال ممارسة أبشع حملات الاقتحام، والقمع، والتنكيل، والاعتقال، والإرهاب، بحق المواطنين الفلسطينيين في العيسوية للشهر السابع على التوالي، في هجوم عدواني متدحرج تتواصل فصوله الدموية والقمعية وتتسع ليستهدف جميع مناحي حياة الفلسطينيين في العيسوية، بما في ذلك الشجر والحجر والمنازل والمنشآت والممتلكات والمركبات، والنساء والشيوخ والأطفال وطلبة المدارس والمرضى، وكل ما من شأنه ترهيب المواطنين الفلسطينيين العزل في ساعات متأخرة من كل ليلة.


وأشارت إلى أن عددًا من المنظمات الحقوقية والإنسانية بما فيها الإسرائيلية، قامت بعملية توثيق يومية مصورة لممارسات شرطة الاحتلال الإرهابية، كان آخرها الطريقة الوحشية التي اُعتقل فيها أحد الأطفال والاعتداء على شقيقه بالضرب المبرح، وغيرها الكثير من صور التنكيل بأهالي العيسوية التي تعبر في مجملها عن مدى تفشي ثقافة الكراهية والعنصرية والانحطاط الأخلاقي في دولة الاحتلال ومؤسساته المختلفة.


وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، أنه "في النتيجة، فالمشهد في العيسوية مملوء بمظاهر الظلم الواقع على العيسوية، ومملوء بمعاناة وآلام وجراحات الفلسطينيين، ومملوء بأشكال مختلفة من العقوبات الجماعية الهمجية دون أي مبرر أو سبب يذكر"، مؤكدة أنها تواصل اهتمامها البالغ بما يدور في العيسوية، وتتابع بشكل يومي معاناة مواطنيها، مشيرة إلى أنها تعمل على فضح هذه الجريمة المتواصلة بحقهم، سواء من خلال سفارات وبعثات دولة فلسطين، أو من خلال فضح عقلية الاحتلال الإجرامية لدى الرأي العام العالمي، ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقف وزارة الخارجية الفلسطينية قمع فلسطين دولي حملا التدخل الاحتلال الاسرائيلي

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ ساعتين

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ ساعتين و 21 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ ساعتين و 8 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ ساعة و 8 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 3 ساعات

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ ساعتين

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ ساعتين و 25 دقيقة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا liverpool vs napoli

منذ 10 دقائق

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

الخارجية الفلسطينية: اعتداء الاحتلال على مسيرة الصحفيين استهتار بالرأي العام العالمي

"مليون معتقل منذ 1967".. الفلسطينيون يواصلون نضالهم ضد الاحتلال في "يوم الأسير"

الاحتلال الإسرائيلى يسلم جثمان شهيد بلدة العيسوية بالقدس

الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملات التنكيل بسكان العيسوية بالقدس

إسرائيل تكشف تفاصيل استدعاء طفل فلسطيني بعمر 4 سنوات للتحقيق

"لجنة المقاومة الشعبية" تناشد القيادة الفلسطينية بسرعة إنقاذ الأسرى من تعنت الاحتلال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا liverpool vs napoli

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

09:24 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status