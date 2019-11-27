أخبار برشلونة اليوم الأربعاء- إصابة قوية لديمبلي .. فالفيردي يخون نجم البارسا وصراع ناري مع الريال على صفقة مدوية

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 27 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى خوض البارسا مباراة ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 27 - 11 - 2019 :-

- برشلونة يصارع كبار أوروبا علي ضم موهبة باير ليفركوزن

دخل نادي برشلونة الاسباني في صراع مع كبار الأندية الأوربية للتعاقد مع الألماني كاي هافيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا والبالغ من العمر 20 عام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد ان أكد الدولي الألماني الشاب أنه يرغب في خوض تجربة جديدة واعترف وكيل أعماله للصحف الألمانية بوجود مفاوضات مع عدة فرق أوروبية لضمه في الصيف المقبل.





- من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

وضع ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، مهاجم آرسنال الإنجليزي، الجابوني بيير إيميريك أوباميانغ، على رأس قائمة اللاعبين الراغبين في ضمهم، وذلك حسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، حيث سينتهي عقد اللاعب مع فريقه أرسنال بنهاية الموسم المقبل.





- بشرى سارة لأتلتيكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

تكمن المفاجأة السارة التي تلقاها أتلتيكو مدريد في دخول خوسيه ماريا خيمينز مع الصابين شيمي فرساليكو وستيفان سافيتش في التمرين الأساسي للفريق ما يمثل نقطة قوة للفريق المدريدي قبل مواجهة العملاق الكتالوني في الدوري الاسباني.





- برشلونة في ورطة قبل موقعة دورتموند

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أزمة قوية تطارد برشلونة قبل مواجهة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني في العاشرة مساء اليوم، في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وذكرت الصحيفة الإسبانية، أنه تأكد غياب البرتغالي سيميدو بداعي الإصابة، تزامنًا مع تعرض الدولي الإسباني جيرارد بيكيه لعقوبة الإيقاف، ليصبح فالفيردي وبرشلونة في ورطة حقيقية قبل مواجهة الفريق الألماني.





- مدافع برشلونة مطلوب في أرسنال

دخل صامويل أومتيتي لاعب فريق برشلونة ضمن اهتمامات أرسنال الإنجليزي وليون الفرنسي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وكشفت تقارير صحفية في إنجلترا بأن أومتيتي مطلوب في أرسنال وليون للانضمام إلى أي ناد منهما في يناير.





- فالفيردي يخون نجم برشلونة ويشعل أزمة في الكامب نو

وفقاً لموقع الدون بالون الإسباني إن مدرب برشلونة خان احد نجوم الفريق وهو كارليس آلينيا لاعب الوسط بعدما رفض رحيله في الصيف الماضي، واضاف الموقع أن كارليس ألينيا لاعب برشلونة قد قرر بالفعل مغادرة الفريق خلال يناير القادم بعد أن بات بعيداً عن المشاركة مع البارسا في الفترة الماضية.





- مدافع برشلونة عرض نفسه على يوفنتوس لمزاملة رونالدو

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن هناك وكلاء قاموا بعرض توديبو مدافع فريق برشلونة على يوفنتوس الإيطالي الذي كان يهتم بالفعل بالتعاقد معه في وقت سابق، وأشار الموقع إلى أن نادي يوفنتوس رفض تماماً فكرة التعاقد مع مدافع برشلونة توديبو مؤكدين على أن اللاعب ليس ضمن خطط النادي.





إصابة قوية لديمبلي مع برشلونة

تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة الإسباني إلى إصابة قوية منذ قليل خلال مواجهة فريقه ضد نادي بوروسيا دورتموند الألماني الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يستطع ديمبلي أن يكمل مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا وغادر ملعب كامب نو باكيا بسبب هذه الإصابة.

ودخل الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة في الدقيقة 25 كبديلا لعثمان ديمبلي الذي غادر ملعب المباراة مصابا.