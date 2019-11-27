Advertisements
Advertisements
Advertisements

دبلوماسي تركي: أنقرة لن تتراجع في النزاع حول خطط الدفاع للناتو

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:25 م
Advertisements
علم تركيا
علم تركيا
ترجمة - منة الشريف
Advertisements

قال مصدر دبلوماسي تركي، اليوم الاربعاء، إن أنقرة ستقاوم جهود حلفائها في حلف شمال الاطلسي (الناتو)؛ لاقناعها بدعم خطة دفاع الحلف لدول البلطيق وبولندا، حتى يتم تلبية مطالبها بشأن خطة للدفاع عن تركيا.

وذكرت وكالة "رويترز"، يوم أمس الثلاثاء، أن تركيا ترفض دعم خطة دول البلطيق وبولندا ما لم تحصل على المزيد من الدعم السياسي في قتالها ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

كما تريد تركيا من الناتو، أن يعترف رسميًا بميليشيا وحدات حماية الشعب، المكون الرئيسي للقوات الديمقراطية السورية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، كإرهابيين وغاضب من أن حلفائها قدموا دعم الميليشيات.

وأوضح المصدر التركي، أن الناتو وافق هذا العام على دعم خطة التحالف للدفاع عن تركيا، بما في ذلك في حالة وقوع هجوم من الجنوب؛ حيث يحد سوريا.

وأضاف المصدر أن الخطة تضمنت الاعتراف، بأن وحدات حماية الشعب تشكل تهديدًا إرهابيًا لتركيا، لكن واشنطن سحبت لاحقًا دعمها وعارضتها دول أخرى أيضًا.

وتابع، إنه إذا لم يتم نشر (خطتنا الدفاعية)، فلن نسمح للآخر (نشر خطة دول البلطيق وبولندا)"، موضحاً أنه يجب على أولئك، الذين يريدون منا نشر خطة البلطيق أن يبدوا نفس الوعي بالنسبة لنا أيضًا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، على "تويتر"، إن على الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو التعاون مع تركيا فيما يتعلق بمخاوف الأمن القومي للبلاد.

وأضاف إن، تركيا عضو قوي في حلف شمال الأطلسي مع ثاني أكبر جيش فيها وتريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كعضو كامل العضوية.

وتابع المتحدث باسم الرئاسة التركية، أنه يجب على الحلفاء أن يأخذوا التهديدات ضد الأمن القومي التركي بجدية، وأن يعملوا في شراكة للتغلب عليها.

وقبل أسبوع من قمة الناتو في لندن، يسعى مبعوثو التحالف إلى الحصول على موافقة رسمية من جميع الأعضاء الـ 29 على الخطة العسكرية للدفاع عن بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في حالة وقوع هجوم روسي.

وردا على سؤال حول هذه القضية، رفض الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إعطاء تفاصيل عن المناقشات الداخلية، لكنه قال: "لدينا خطط للدفاع عن جميع الحلفاء وحمايتهم والتزامنا بالدفاع الجماعي صارم."

وتابع شتولتنبرغ، إنه ليس لدينا خطط فحسب، بل لدينا قوات أكثر استعدادًا وهياكل قيادة حديثة والمزيد من القدرات التي كانت لدينا لعقود من الزمن.

كما أدان حلفاؤها في حلف شمال الأطلسي بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا الشهر الماضي، والذين يخشون من أنه قد يعوق المعركة ضد تنظيم "داعش".

ورفضت تركيا المخاوف، قائلة إنها ستستمر في محاربة جميع الإرهابيين في المنطقة، والتي تقول إنها تضم وحدات حماية الشعب التي تدعمها الولايات المتحدة.

وتابع المصدر التركي، إن ستولتنبرغ كان يحاول إيجاد أرضية مشتركة بين الدول الأعضاء بشأن خطة الدفاع لتركيا وأن أنقرة "مفتوحة للعروض".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وحدات حماية الشعب واشنطن لندن سوريا تركيا الناتو

أخبار تهمك

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ ساعتين

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ ساعتين و 48 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ ساعتين و 41 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا liverpool vs napoli

منذ 10 دقائق

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمين عام الناتو يحذر تركيا من نشر منظومة الدفاع الجوى "إس-400" الروسية

تركيا: جهود "المنطقة الآمنة" في سوريا لا تسفر عن نتائج

البيت الأبيض: القوات الأمريكية لن تدعم العملية التركية في سوريا

دول الاتحاد الأوروبي تلتزم بحظر تصدير الأسلحة إلى تركيا

الناتو.. علي تركيا التركيز في تهديدات داعش في سوريا

أردوغان: سنطهر الحدود التركية السورية من الأكراد إذا فشلت روسيا في التصرف

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا liverpool vs napoli

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

09:24 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status