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أرسنال يحدد مدرب مفاجأة لخلافة إيمري

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:24 م
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إيمري
إيمري
حسام مجدي
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي أرسنال الإنجليزي حدد مدرب مفاجأة لخلافة الإسباني أوناي إيمري في مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة.

إقالة إيمري من تدريب أرسنال

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أن إدارة نادي أرسنال تفكر جديا في إقالة إيمري من مهمة تدريب الفريق خلال الفترة القادمة.

وحسب التقارير الصحفية فإن نادي أرسنال يريد إقالة أوناي إيمري من مهمة تدريب الفريق بسبب سوء أداء ونتائج الفريق هذا الموسم.

أرسنال يخطط للتعاقد مع نونو سانتو

وكشفت صحفية "ديلي ميل" البريطانية أن نادي أرسنال يرغب في التعاقد مع نونو سانتو مدرب نادي ولفرهامبتون الإنجليزي ليتولى مهمة تدريب الفريق في حالة رحيل إيمري.

كما ذكرت الصحيفة أن نادي أرسنال لم يدخل في أي مفاوضات حتى الآن مع نونو سانتو لمعرفة رأيه في تولي مهمة تدريب الفريق وينتظر النادي فقط رحيل إيمري.

موعد إقالة إيمري من تدريب أرسنال

وحسب التقارير الصحفية الإنجليزية فإن نادي أرسنال سيقوم بإقالة إيمري من مهمة تدريب الفريق في أول تعثر سيقع فيه الفريق الفترة القادمة.

موعد مباراة أرسنال القادمة

ويستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نادي آينتراخت فرانكفورت غدا الخميس 28 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب نادي أرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.

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