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أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء: أول مران في الكونغو.. صدمة لنجوم الفريق.. مفاجأة نهضة بركان

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:16 م
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الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
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شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 27 نوفمبر العديد من الأحداث والانباء الهامة داخل جدران القلعة البيضاء مثل خوض الفريق أول مران في الكونغو وصدمة لنجوم الفريق ومفاجأة ناريه من نادي نهضة بركان وغيرها من الأخبار الهامة.


أخبار نادي الزمالك اليوم

بعثة الزمالك تصل الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي

غادرت بعثة نادي الزمالك مطار القاهرة فجر اليوم متجهه إلى دولة الكونغو استعدادا لمواجهة نادي مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال إفريقيا لتصل اليوم إلى هناك ويخوض الفريق أول مران له.


قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

محمد عواد - محمد ابو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حمدي النقاز - حازم امام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعه في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - كريم بامبو - اشرف بن شرقي - محمد اوناجم في خط الوسط.

مصطفي محمد - عمر السعيد فى خط الهجوم.


أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

كامل تفاصيل مران الزمالك الأول في الكونغو اليوم


خاض نادي الزمالك مرانه الأول اليوم في الكونغو استعدادا لمواجهة نادي مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وجاءت تفاصيل مران الزمالك اليوم كالآتي:

1- عقد ميتشو جلسة مع لاعبو الفريق على هامش مران اليوم لتحفيزهم وليؤكد ثقته الكبيرة فيهم.


2- وقام مبتشو بعقد جلسة سريعة مع طارق حامد على هامش التدريبات الجماعية للابيض، حيث اطمئن على حالته الصحية ومدى جاهزيته للمباراة.


3- خضع طارق حامد لبعض التدريبات التأهيلية على هامش مران اليوم، حيث قام بالجري حول الملعب تحت إشراف محمد عيد طبيب الفريق.


4- وشهد مران الزمالك تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت إشراف عصام مرعي المدرب العام، والثانية تحت إشراف احمد عبدالرؤوف المدرب المساعد.


5- وحرص ميتشو على لعب الكرة من لمسة واحدة، بالإضافة إلى عمل بعض التدريبات الفنية الآخرى.


6- كما اكتفى الثنائي عمر السعيد وأحمد سيد زيزو بعمل بعض التدريبات التأهيلية والبدنية على هامش المران المقام على ملعب السلام، وذلك بسبب حالة الإجهاد التي يشعرون بها.


قرار صادم من إدارة الزمالك

قرر مسئولو نادي الزمالك استمرار لائحة الفريق كما هي خلال منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وجاء قرار الإدارة بوضع مضاعفة المكافآت في الأدوار النهائية من مشوار الفريق في البطولة بسبب تواضع المنافسين في دور المجموعات وصعوبة التعامل بشكل خاص من الآن وفارق الإمكانيات من الأساس الذي يصب في مصلحة الفريق وقدرة اللاعبين على التأهل والتفوق على باقي المنافسين.


أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

مفاجأة صادمة من نهضة بركان بشأن السوبر الإفريقي

قرر مسئولو نادي نهضة بركان المغربي عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر الإفريقي ضد نادي الترجي التونسي في حالة انسحاب نادي الزمالك من المباراة.


واكد نادي نهضة بركان أنه سيرفض المشاركة في كأس السوبر الإفريقي لأن النادي يفضل أن يكون هو بطل الكونفدرالية الإفريقية ليستحق المشاركة في المباراة وليس مجرد بديل.


موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي مازيمبي الكونغولي يوم 30 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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