Advertisements
Advertisements
Advertisements

اعتقال رئيس الديوان السابق لرئيس وزراء مالطا

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
قامت السلطات في مالطا، اليوم الأربعاء، باعتقال رئيس الديوان السابق لرئيس وزراء مالطا، كيث شيمبري.


وتم اعتقال "شيمبري" بعد استجوابه في ما يتعلق بمقتل صحفية التحقيقات دافني كاراونا جاليزيا، حسبما ذكر تقرير اليوم الأربعاء.



وقالت مصادر قانونية وحكومية لصحيفة "تايمز اوف مالطا" إن شيمبري اعتقل أمس الثلاثاء، في نفس اليوم الذي أعلن فيه رئيس الوزراء جوزيف موسكات استقالة رئيس ديوانه. وقضى شيمبري الليلة الماضية قيد الاحتجار.



وتم اعتقال شيمبري لاستجوابه بعدما تردد أن مشتبهاً به رئيسياً، وهو رجل الأعمال البارز يورجن فينش، أبلغ المحققين أنه يملك دليلاً يربط بين شيمبري وبين صفقات تنطوي على فساد.



واعتقل فينش لأول مرة الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الحين يتم الإفراج عنه ثم اعتقاله مجدداً لمدة 48 ساعة وهي المدة التي يمكن خلالها احتجاز مشتبه به دون توجيه اتهام. وقالت مصادر قانونية إنه تم اعتقاله عصر اليوم الأربعاء، للمرة الرابعة.



وكان وزيران من الحكومة المالطية استقالا أمس مع اتساع تداعيات التحقيق في جريمة قتل جاليزيا.



وأعلن وزير السياحة كونراد ميزي استقالته، وقال وزير الاقتصاد كريس كاردونا إنه "يوقف نفسه عن آداء مهامه الرسمية "، حسبما أفاد بيانان من الحكومة.



وينفى كل من ميزي وكاردونا ارتكاب أي مخالفات.



وجاءت هذه التطورات بعدما أعلن جهاز الشرطة المالطي أن المحققين سوف يستجوبون مزيداً من الأشخاص الذين لهم علاقة بقضية كاراونا جاليزيا.



واستغلت كاراونا جاليزيا مدونتها الشهيرة لفضح فساد الحكومة والتسبب في حرج للسياسيين والشخصيات العامة. وتم اغتيالها في انفجار سيارة مفخخة في أكتوبر 2017.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فساد رئيس وزراء مالطا رئيس الديوان السابق السيارة مفخخة اعتقال

أخبار تهمك

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ 36 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ ساعة و 28 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ 33 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ ساعتين و 17 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ 33 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

منذ ساعة و 24 دقيقة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

جوزيف موسكات: النرويج تنضم لدول مبادرة استقبال اللاجئين في مالطا

مالطا: كشف هوية مدبري اغتيال صحفية مناهضة للفساد

ألمانيا تعتزم استقبال 60 مهاجرًا من مالطا

مالطا توافق على نقل 65 مهاجراً من سفينة ألمانية إلى أحد موانئها

رونالدينهو يدرس العودة للملاعب مجددا

نائب رئيس مالطا يؤكد أن بلاده مستعدة لمساعدة ليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:09 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

09:50 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

09:24 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

09:57 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status