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عاجل - تحديد مدي خطورة إصابة عثمان ديمبلي

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:17 م
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عثمان ​ديمبيلي
عثمان ​ديمبيلي
حسام مجدي
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تعرض الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة الإسباني إلى إصابة قوية منذ قليل خلال مواجهة فريقه ضد نادي بوروسيا دورتموند الألماني الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ديمبلي يغادر ملعب كامب نو باكيا

ولم يستطع ديمبلي أن يكمل مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند الآن في بطولة دوري أبطال أوروبا وغادر ملعب كامب نو باكيا بسبب هذه الإصابة.

جريزمان يدخل بديلا لديمبلي

ودخل الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة في الدقيقة 25 كبديلا لعثمان ديمبلي الذي غادر ملعب المباراة مصابا.

فحص طبي لديمبلي عقب مباراة بوروسيا دورتموند

ومن الواضح أن إصابة ديمبلي ليست سهله فلم يكن اللاعب قادر على أن يسير على قدميه بشكل طبيعي عند خروجه من ملعب المباراة.

وسيخضع عثمان ديمبلي إلى فحص طبي خلال الساعات القليلة القادمة لتحديد حجم إصابته بشكل دقيق وفترة غيابه عن الملاعب الفترة القادمة.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن ديمبلي يُعاني من إصابة عضلية في الفخد الايمن وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدي خطورة الإصابة.

نتيجة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند منذ قليل بتقدم برشلونة بهدفين مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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