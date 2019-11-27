كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر YALLAKORA يلا شوت الجديد رابط ماتش برشلونة PLUS

يلا لايف تابع البث المباشرة لمباراة فريق برشلونة الإسباني مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني بدون تقطيع عبر اليوتيوب وعلى البث المباشر الأسطورة ALASTORA اليوم الأربعاء 27 نوفمبر YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA ONLINE.





كورة أونلاين أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد والتي شهدت عودة الثنائي أرثو ولينلغيت YALA SHOOOT PLUS فيما يغيب سيميدو وجوردي ألبا بسبب الإصابة، وجيرارد بيكيه للإيقاف، وكارليس بيريز والينا بقرار فني KOORA LIVE وستكون تلك المباراة نارية بين الفريقين على ملعب الكامب نو في المدينة الكتالونية.





يلا شوت حصري وكان قد أكدت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر عدم رحيل إرنستو فالفيردي من تدريب الفريق وتجديد الثقة فيه بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة GOAL KOORA وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى بعض مفاوضات مسئولي البارسا مع بعض المدربين بسبب أداء البارسا المتذبذب في الفترة الأخيرة KOORA STAR.





جول كورة يواجه فريق برشلونة الإسباني خطر الخروج المبكر من بطولة دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا COOL KOORA ويخشى البارسا الهزيمة خلال تلك المواجهة وفوز إنتر ميلان في المباراة الأخرى لتلك الجولة YALA LIVE.



