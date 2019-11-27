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وقف تراخيص الغوص من المراكب في عرض البحر بشرم الشيخ

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:15 م
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أحمد علي
أحمد علي
أمنية فوزي
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قال أحمد علي مدرب غطس، إنه صدر منشورًا من غرفة سياحة الغوص بعدم الغوص من المراكب في عرض البحر بشرم الشيخ، بسبب تكسير الشعب المرجانية والسماح بالغوص من أول الشاطئ بحسب خريطة توضيحية من وزارة البيئة.

وأضاف "علي"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أيمن عطا الله، ببرنامج "الأفوكات"، االمذاع على فضائية "القاهرة والناس": "القرار أحدث ضرر ووقف حال 4 آلاف غواص".

وناشد مدرب الغطس، المسؤولين لإعادة نظر في القرار واتخاذ أي حلول لهم لاستكمال عملهم برحلات الغوص.
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الكلمات المفتاحية

مدرب غطس توك شو أخبار مصر أحمد علي

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