نادي "روتاري" يكرم درة وخالد سليم أبطال "بلا دليل" (صور)

لهم.

نشر خالد صور له علي حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من الندوة معلقا عليها: "من تكريم أمس لأبطال مسلسل بلا دليل، شكرا لنادي روتاري الإسكندرية على الاستقبال الرائع".





كما نشرت درة هي الأخري صورًا من حفل التكرم، على حسابها الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" ،معلقة عليها: "تكريم أبطال مسلسل بلا دليل، شكرا نادي روتاري الإسكندرية على التكريم والمحبة والاهتمام وحسن الاستقبال".



جدير بالذكر أن المسلسل تصدر "تريند" الأكثر بحثًا، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد عرض الحلقة الـ15 ، وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل وقعت ويحاول الأبطال الوصول إلي الجاني الحقيقي، مما ينتج عن ذلك تشابه في الأحداث أثناء البحث عن الجاني الحقيقي.



يشارك في بطولة المسلسل كل من خالد سليم، درة، أشرف ذكي، جمال عبدالناصر، أحمد كرارة، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام وهاجر الشرنوبي، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، ومن تأليف إنچي علاء، وإنتاج شركة "سينرجي".