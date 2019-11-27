Advertisements
Advertisements
Advertisements

«كورة ستار TIME» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط البرسا beIN SPORT يوتيوب

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 11:10 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستضيف ملعب كامب نو، مباراة من العيار الثقيل عندما يحل بروسيا دورتموند الألماني ضيفا ثقيلا على برشلونة الإسباني أصحاب الأرض، كورة أونلاين شاهد بث مباشر بدوري أبطال أوروبا، KORA ONLINE، بروسيا دورتموند الألماني يصطدم ببرشلونة بدوري أبطال أوروبا.

كورة ستار ويلتقي برشلونة مع بروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني KORA STARA، بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا
وتقام مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا
وتذاع مباراة برشلونة الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD1، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني لدوري أبطال أوروبا LIVE SHOOT، بالجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل الصعود للدور المقبل دون الإنتظار للجولة الأخيرة والدخول في حسبة صعبة، تابع كورة جول برشلونة يستضيف بروسيا دورتموند الألماني، KORA GOAL

يلا شووت بلس برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني، حيث يحتل برشلونة المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما يحتل بروسيا دورتموند الألماني المركز الثاني برصيد 7 نقاط بجدول الترتيب، ويحل إنتر ميلان الإيطالي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد سلافيا براج البلجيكي بالمركز الأخير برصيد نقطتين، شاهد مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.

ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني بملعب كامب نو عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع بث حي ومباشر عن طريق رابط الأسطورة alostora، البلوجرانا يسعى لمواصلة تصدره لجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

أخبار تهمك

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ ساعتين و 27 دقيقة

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر beIN المفتوحة هدف صلاح I7SRY رابط ماتش ليفربول اليوم SALAH

منذ 36 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ ساعة و نصف

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ 36 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

منذ ساعة و 27 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ ساعتين و 20 دقيقة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ 39 دقيقة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ ساعة و نصف

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:09 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

09:50 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

09:24 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

09:57 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

09:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status