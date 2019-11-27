«كورة ستار TIME» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط البرسا beIN SPORT يوتيوب

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كورة ستار ويلتقي برشلونة مع بروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني KORA STARA، بدوري أبطال أوروبا.





موعد مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة.





القنوات الناقله لمباراة برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة برشلونة الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD1، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني لدوري أبطال أوروبا LIVE SHOOT، بالجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.





ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل الصعود للدور المقبل دون الإنتظار للجولة الأخيرة والدخول في حسبة صعبة، تابع كورة جول برشلونة يستضيف بروسيا دورتموند الألماني، KORA GOAL





يلا شووت بلس برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني، حيث يحتل برشلونة المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط، فيما يحتل بروسيا دورتموند الألماني المركز الثاني برصيد 7 نقاط بجدول الترتيب، ويحل إنتر ميلان الإيطالي برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد سلافيا براج البلجيكي بالمركز الأخير برصيد نقطتين، شاهد مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني عبر رابط YALLA SHOOT PLUS.





ويمكنكم متابعة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني بملعب كامب نو عبر موقع الفجر الرياضي بدون تقطيع بث حي ومباشر عن طريق رابط الأسطورة alostora، البلوجرانا يسعى لمواصلة تصدره لجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.



