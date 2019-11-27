القليوبية اليوم.. اللواء عبد الحميد الهجان يؤدي اليمين كمحافظا للإقليم ويكشف عن رسالة الرئيس السيسي له

محافظ القليوبية يجمع متعلقاته ليغادر الديوان العام.. ويودع الموظفين



الهجان من محافظ قنا إلى القليوبية للمرة الثامنة



نائب محافظ القليوبية الجديد: تمكين الشباب أصبح واقعا وليس كلاما



محافظ القليوبية الجديد يكشف عن رسالة الرئيس السيسي له





وأشار الهجان، في أولى تصريحاته الصحفية، إلى أن توجيهات القيادة السياسية خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تمثلت في العمل على تقديم خدمة لائقة للمواطن على أرض الواقع، فضلًا عن العمل على محاربة الفساد والاهتمام بمستوى النظافة وتقديم خدمة صحية أفضل مع العمل على إعادة ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي.





المغربي يستقبل وفد المركز القومي للقياس بوحدة مشروعات التعليم العالي



استقبل الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، وفد من خبراء القياس والتقويم من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي.







وأشار الهجان، في أولى تصريحاته الصحفية، إلى أن توجيهات القيادة السياسية خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تمثلت في العمل على تقديم خدمة لائقة للمواطن على أرض الواقع، فضلًا عن العمل على محاربة الفساد والاهتمام بمستوى النظافة وتقديم خدمة صحية أفضل مع العمل على إعادة ثقة المواطن في الجهاز التنفيذي.استقبل الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، وفد من خبراء القياس والتقويم من وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي.

شهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة والتي تنوعت ما بين رحيل الدكتور علاء مرزوق المحافظ السابق واللواء عبد الحميد الهجان يؤدي اليمين كمحافظا للاقليم وتعيين نائب جديد لمحافظ القليوبية.جمع الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، مقتنياته ومتعلقاته من المحافظة من الشهادات والأوسمة ليغادر ديوان عام المحافظة عقب إبلاغه بقرار رحيله عن المحافظة في حركة المحافظين الجديدة.أدلى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، باليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجديدًا للثقة فيه للمرة الثامنة محافظًا للقليوبية، بعد سبع مرات بمحافظة قنا خلال حركة التغييرات الخاصة بالمحافظين الأخيرة.قال المهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية الجديد، إنه تلقى قرار توليه منصب نائب محافظ القليوبية بسعادة كبيرة على الثقة التي منحتها إياه القيادة السياسية، مشيرا إلى أن التمكين للشباب أصبح واقعا من خلال تمكين ما يزيد عن 23 نائبا للمحافظين وليس مجرد كلام، مشيرا إلى أنه شارك نموذج محاكاة الدولة المصرية كوزير للإسكان.أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الجديد، أن اختياره محافظا للقليوبية جاء نتيجة ثقة القيادة السياسية خلال الفترة الماضية من خلال العمل على أرض الواقع.