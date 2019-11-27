يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

يستعد ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني، لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين صاحب الأرض ضد بروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كورة أونلاين شاهد بث مباشر KORA ONLINE بين برشلونة وبروسيا دورتموند الألماني بدور المجموعات.





كورة ستار ويحل بروسيا دورتموند الألماني ضيفا على برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، تابع لايف ومباشر برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني KORA STARA.





موعد مباراة برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة برشلونة الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءا بتوقيت الامارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني بدوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة برشلونة الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية المالك الحصري لدوري أبطال أوروبا، حيث ستكون متاحة عبر قناة bein sports HD1، تابع لايف شوت مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني LIVE SHOOT بدوري أبطال أوروبا.





ويدخل برشلونة بقيادة الإسباني أرنيستو فالفيردي المدير الفني، ويطمح فقط لحصد الثلاث نقاط كاملة من أجل، ضمان الصعود للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، تابع كورة جول برشلونة الإسباني يستضيف بروسيا دورتموند، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروباKORA GOAL.





يلا شووت بروسيا دورتموند ضد برشلونة، حيث يحتل برشلونة المركز الأول بالمجموعة برصيد 8 نقاط، ويحل بروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحل إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط فيما يحل سلافيا براج التشيكي في المركز الأخير برصيد نقطتين، شاهد مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني عبر رابط YALLA SHOOT PLUS، بدوري أبطال أوروبا.





كوول كورة ويسعى برشلونة الإسباني، لاستغلال الحالة المميزة التي يعيشها بعد الفوز على ليفانتي بالجولة الثانية عشر لليجا الإسبانية، وتصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني متساويًا مع غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، تابع مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند الألماني، عبر رابط COOL KORA، بالجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.





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