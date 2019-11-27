أيمن عطاالله يقدم مقترح للبنوك بشأن دفاتر الشيكات الائتمانية

قال الدكتور أيمن عطا الله، المحامي بالنقض، إنه من المفترض أن يقدم البنوك دفتر الشيكات للعميل بقيمة مبلغه ويكون بعلامة معينة أو لون الشيك بحيث المواطن لا ينخدع بقيمة الشيك.



وأضاف عطا الله، خلال برنامج "الأفوكاتو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "في الدول الأخرى على قد المبلغ المودع يقدم له البنك عدد شيكات بقيمة مبلغه وبلون معين يجب عمل هذه العملية في مصر للحد من قضايا الشيكات الكثيرة في المحاكم".



في حين قال أشرف شعبان، رئيس المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري، إن من ضمانات البنوك للشيكات المقدم إليهم إذا كان يصرف في مده معينة أو بدون أن يصدر في الشيك خطيين تحت خانة التاريخ



وأضاف "شعبان": "الخطين تحت خانة التاريخ لضمان ائتمانية الشيك ويجب صرفه في أي وقت لحد يوم انتهاء تاريخ الشيك".