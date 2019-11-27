باحث: 700 ألف حالة وفاة سنويا بسبب البكتريا المضادة للمضادات الحيوية



قال الدكتور عمر الخلفاوي، الباحث في علوم الأحياء الدقيقة بجامعة ماك ماستر في كندا، إن هناك 700 ألف حالة وفاة سنويًا، بسبب البكتيريا المضادة للمضادات الحيوية، لافتَا إلى أن البكتيريا تعمل على تطوير نفسها بسرعة شديدة ضد المضادات لحيوية معقبًا: "وإحنا لسه بنستخدم مضادات حيوية منتجة منذ أكثر من 30 عاما".



وأضاف "الخلفاوي"، خلال مداخلة عبر "الـفيديو كونفرانس" مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، أن بعض الحالات لا تقبل العلاج بالمضادات الحيوية المتوفرة حاليًا، وتوقعات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الميكروبات ستكتسب مناعة ضد المضادات الحيوية الحالية.



ولفت إلى أنه تمكن مع فريق طبي من اعداد مركب يختلف عن المضادات الحيوية التي لا تقتل المضادات الحيوية، ولكن تعمل على شل ووقف قدرة الميكروب، وسلبه القدرة على المقاومة، مستطرًدا: "المركب الجديد عشان يستخدم في العيادات، لابد أن يمر بعدة مراحل منها وضعه في شكل دوائي، وإعداد اختبارات إكلينيكية وسريرية عليه، الموافقة عليه والحصول على رخصة استخدام".

