كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

بث مباشر كورة أونلاين مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد نابولي الإيطالي، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر الجاري KOORA ONLINE، بدوري أبطال أوروبا.





ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مباراة صعبة وقوية لرفاق الألماني يورجن كلوب، ضد نابولي الإيطالي، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي KOORA STAR.





موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ونابولي الإيطالي، في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي بدوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH وجينك البلجيكي، أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD2.





كورة لايف وتلقى الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، دفعة معنوية قوية بتأكد مشاركة نجمه الأول المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، بعد غيابه عن فوز فريقه مؤخرًا أمام كريستال بالاس، بالبريميرليج متأثرا بالإصابة، بث مباشر مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي KOORA LIVE، بدوري أبطال أوروبا.





كورة جول ويسعى ليفربول الإنجليزي، لتحقيق الفوز وضمان تصدر المجموعة والتأهل للدوري المقبل، KOORA GOAL نابولي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول الإنجليزي بالجولة الخامسة لدور المجموعات.





وافتتح ليفربول الإنجليزي، مجموعته بدوري الأبطال بالهزيمة أمام نابولي الإيطالي بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على سالزبورج النمساوي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ثم الفوز على جينك البلجيكي برباعية مقابل هدف وحيد قبل أن يكرر الفوز في الجولة السابقة على جينك، يلا شووت بلس مشاهدة مباراة ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، ضمن منافسات الجولة الرابعة YALLA SHOOT PLUS، بدوري أبطال أوروبا.





ترتيب المجموعة قبل مباراة ليفربول ونابولي

ويحتل ليفربول الإنجليزي صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط ثم نابولي الإيطالي ثانيا برصيد 8 نقاط، وسالزبورج برصيد 4 نقاط ثالثا، ويحتل جينك البلجيكي المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.





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