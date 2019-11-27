عاجل - الكشف عن مدة غياب ديمبيلي وفرص لحاقه بالكلاسيكو أمام ريال مدريد

أصيب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة الإسباني، خلال مباراة فريقه مساء اليوم الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند الألماني في لقاء الفريقين ضمن الجولة الخامسة لمنافسات دور المجموعات في دوري الابطال الأوروبي.

أصيب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة الإسباني، خلال مباراة فريقه مساء اليوم الأربعاء أمام بوروسيا دورتموند الألماني في لقاء الفريقين ضمن الجولة الخامسة لمنافسات دور المجموعات في دوري الابطال الأوروبي.

وخرج ديمبلي متأثراً بإصابته التي تعرض لها في منتصف الشوط الأول ليخرج من الميدان ويضطر مدربه ارنستو فالفيردي للدفع بمواطنه أنطوان جريزمان بدلاً منه.

وخرج ديمبلي متأثراً بإصابته التي تعرض لها في منتصف الشوط الأول ليخرج من الميدان ويضطر مدربه ارنستو فالفيردي للدفع بمواطنه أنطوان جريزمان بدلاً منه.