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«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر Premier League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:55 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق ليفربول مع فريق نابولي اليوم الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد KOORA LIVE ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، واقترب دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا على الانتهاء YALA KOORA حيث ستقام هذا الأسبوع في يومي الثلاثاء والأربعاء منافسات الجولة الخامسة، وكانت قد تأهلت بعض الأندية لدور الـ16 في الجولة الماضية وتنتظر الأخرى الجولتين المقبلتين من أجل حسم تأهلها لدور المقبل GOAL KOORA.

يلا شوت حصري وكان فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح قد حقق اللقب في الموسم الماضي وكسر هيمنة فريق ريال مدريد الإسباني والذي حصد اللقب خلال ثلاث نسخ متتالية منذ 2016، حيث فاز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد YALA SHOOOT PLUS.

كورة أونلاين وسوف تكون المباراة النارية بين فريق ليفربول وفريق نابولي الإيطالي على ملعب الانفيلد، وفي إطار منافسات نفس المجموعة يلتقي فريق جينك مع فريق سالزبورج النمساوي والذي يقدم مستويات طيبة هذا الموسم YALA LIVE ويواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ويلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي مع فريق سلافيا براج KOORA ONLINE.

يلا لايف ويغيب اللاعب المصري محمد صلاح عن هذة المباراة أيضا خاصة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع فريقه في مباراته ضد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ولم يشارك أيضاً مع منتخب مصر في التوقف الدولي الماضي KOORA LIVE وأشار كلوب إلى صعوبة مشاركة صلاح في تلك المباراة قبل تعافيه بشكل كامل من الإصابة، وكان صلاح قد جلس على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية ضد فريق كريستال بالاس KOORA STAR.

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