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الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند "2-0ط بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر برشلونة

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:51 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شاهد البث المباشر لمباراة فريق برشلونة الإسباني بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الأربعاء 27 نوفمبر GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا KOORA ONLINE وستكون تلك المباراة نارية من أجل حصد الثلاث نقاط خلال المباراة التي تعد هامة للغاية بين الفريقين بالبطولة الأوروبي YALA LIVE.

كورة ستار وكانت قد حصلت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في السنوات الماضية على الحقوق الحصرية لمباريات دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة KOORA STAR حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق برشلونة الإسباني وفريق بوروسيا دورتموند الألماني عبر قناة بين سبورتس BEIN MATSH الرياضية 1 HD.

يلا شوت بلس وأعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة الغد والتي شهدت عودة الثنائي أرثو ولينلجيت KOORA ONLINE فيما يغيب سيميدو وجوردي ألبا بسبب الإصابة، وجيرارد بيكيه للإيقاف، وكارليس بيريز والينا بقرار فني YALA SHOOOT PLUS.

وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-

تير شتيجين - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - أرثور - لويس سواريز - ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - نيتو - لينجليت - موسى واجو - أنطوان جريزمان - سيرجيو روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي - جونيور - أنسو فاتي.

كورة لايف ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب تلك المجموعة برصيد 8 نقاط بعد فوزه في مباراتين وتعادله في مثلهما YALA KOORA بينما يحل فريق بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط KOORA LIVE.

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