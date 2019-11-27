بعد منصبه الجديد.. هيثم الشيخ: حركة نواب المحافظين تاريخ جديد في الحياة السياسية



قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية الجديد، بعد ترك مهنة الصحافة من أجل المنصب الجديد: "الصحافة هي بيتنا، ولكن كلفنا بمسئولية كبيرة تحتاج إلى وقت ومجهود من القيادة السياسية".



وتابع "الشيخ"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء: "نتمنى أن نكون على قدر ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مستكملًا: "نحن أمام أحد أهم مظاهر تحضر الدولة المصرية الحديثة"، لافتًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت تستوعب شبابها، أصبحوا جزء من هيكل إدارة الدولة.



وأضاف أن الدولة المصرية تعد الشباب منذ عام 2016، وأن نموذج محاكاة الشباب تحول إلى نموذج واقعي، مؤكدًا أن حركة تعيين نواب المحافظين الشباب هي كتابة تاريخ جديد في الحياة السياسية، لافتًا إلى أن أهم ما وجه إليه الرئيس السيسي اليوم هو المواطن المصري، متابعًا: "الشباب يستطيع أن يمارس دوره في خدمة الوطن، وهدفنا الأول والأخير هو إرضاء المواطن".

