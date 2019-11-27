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نجل توفيق الدقن: "والدي كان خجولًا بدرجة لا توصف.. وهذه رحلة دخولة عالم الفن"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:47 م
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نجل توفيق الدقن
نجل توفيق الدقن
كساب أحمد
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روى ماضي توفيق الدقن، نجل الفنان الراحل توفيق الدقن، كيف بدأت رحله والده في عالم الفن، حيث ذكر أن والده كان رئيس مدرسة التمثيل في مراحل التعليم وكان يقوم بعمل مسرحية كل عام في جمعية الشبان المسلمين في المنيا، ويحضرها كل عام فرقة فنية من الفرق الكبرى في مصر في تلك المرحلة.

وأضاف "الدقن"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن في إحدى المسرحيات حضرت فرقة روحية خالد، وكانوا يبحثون عن شخص يمثل أدوار الشر، فعرض عليها أحد الأشخاص ترشيح توفيق الدقن، وقال لها: "هو ينفع أوي في أدوار الشر بس خجول شوية".

وتابع:" والده كان بيعلب كورة وبعد الماتش ما خلص وكان لسه بياخد دوش وخلص وحاطط الفوطة على راسه لاقى ناس بتشور عليه وبتقول هو ده، قام جري ودخل الأوضة وكان محرج جدا وعاوز ينط منها، وعرضوا عليه العمل في المسرحية بعد اختباره في الدور".

وواصل: "بعد أداء الدور بشكل جيد، قالي أنا سمعت تصفيق لمس روحي ووجداني وطالبوه بأن يقدم في معهد التمثيل".
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