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مصادر: "المهيري" و"البدوي" أقرب المرشحين لتولي حقيبة "القوى العاملة"

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:47 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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دخل هشام المهيري رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للبلديات والسياحة، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، ضمن المرشحين لتولي مهام وزارة القوى العاملة بدلًا من محمد سعفان.

وكشف مصدر عن اقتراب "المهيري" لتولي حقيبة الوزارة، خاصة أن أسم محمد سعفان بدأ يتردد بين الأوساط العمالية بتركه للوزارة، بسبب عدم توفيق أوضاع بعض اللجان النقابية، بالإضافة إلى عدم إجراء الانتخابات التكميلية للمنظمات النقابية.

وأشار مصدر عمالي رفض ذكر إسمه، إلى أن معظم التوقعات تشير إلى المهيري ومجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة واﻹعلام، ومحسن عليوة أمين العمال بحزب حماة الوطن.

فيما أكد مصدر مطلع داخل وزارة القوى العاملة، أن محمد سعفان باقِ في منصبه، ولم يتلق أي خطابات بالتغيير الوزاري الجديد، وأنه يمارس مهام عمله بشكل طبيعي.

‎ويذكر أن مجلس الوزراء ‎اقترب من انتهاء المشاورات مع عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري الجديد، لافتا أن التعديل سوف يتم الإعلان عنه قريبًا.
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الكلمات المفتاحية

وزير القوى العامله هشام فاروق المهيري محمد سعفان مجدي البدوي القوى العاملة اتحاد عمال مصر

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