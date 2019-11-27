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مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر barcelona vs dortmund watch live online

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:25 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد الكامب نو لحساب مباريات الجولة لاخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا التي تغيب عن خزائن البلوجرانا منذ العام 2015 .

وفي السطور التالية يعرض عليكم الفجر الرياضي أبرز إستعدادات كل فريق للمباراة الهامة والمرتقبة بالإضافة إلى روابط البث المباشر التي تمكن المشاهد الكريم من متابعتها على الهواء مباشرًة.

الأسطورة لايف ostora live وقبل المباراة يحتاج برشلونة إلى تحقيق الفوز من أجل ضمان الصدارة الوصول إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة من أجل الإبتعاد عن متصدري المجموعات السبعة .

كورة جول kora goal ويعول الاسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني الحالة الفنية التي يعيشها ليونيل ميسي من أجل مساعده الفريق لعبور عقبة العملاق الالماني فريق نادي بروسيا دورتموند .

لايف فور إتش دي live7hd وفي المقابل يحتاج فريق نادي بروسيا دورتموند الألماني إلى تحقيق نتيجة إيجابية على الرغم من أن الفريق يعرف جيدًا صعوبة المباراة التي ستقام على أرضية الكامب نو .

يلا شوت yalla shoot ومن الامور التي ستصعب على الفريق الالماني من مهمة تحقيق فوز أو على اقل تقدير تعادل غياب بعض اللاعبين مثل باكو ألكاسير المهاجم الفتاك الذي كان وجوده هام للغاية بالنسبة للمدرب.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة بداية من الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية .

وستكون المباراة منقولة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 بالإضافة إلى نقلها أيضًا عبر روابط الفجر الرياضي التي دائمًا ما ننشرها لكم بصورة حصرية دون رسوم مجانًا للإستمتاع بمشاهدة المباراة بجودة عالية تعليق عربي .

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