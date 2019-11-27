Advertisements
Advertisements
Advertisements

نجوم الفن يشاركون صناع "الرجل الودود" في مهرجان القاهرة (صور)

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:23 م
Advertisements
نورهان منصور
نورهان منصور
شيماء عطية- تصوير: عبير أحمد
Advertisements
وصل منذ قليل، صناع الفيلم البرازيلي "الرجل الودود"، المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، قبل عرضه الدولي الأول على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن عروض اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.

وحرص عدد من النجوم على التواجد على السجادة الحمراء، ومنهم ليلى علوي ورانيا يوسف والنجم العالمي بيلي زين والمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان.

تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.

ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن بيلي زين الفجر الفني الرجل الودو أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ ساعة و 20 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

منذ 35 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ ساعتين و 45 دقيقة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ 42 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

منذ ساعة و 16 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ ساعتين و 7 دقيقة

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

منذ ساعة و 8 دقيقة

«يلا كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ نصف ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ ساعة و 23 دقيقة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ ساعة و 15 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

"سنونوات كابول" يفتتح عروض اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي

صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)

ساندي تشارك صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة (صور)

صناع الفيلم الروماني "زافيرا" على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان القاهرة

صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:50 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع liverpool vs napoli live

09:57 م

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول جودة متعددة PLUS

10:09 م

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر HQ

09:16 م

«يلا شوت» liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول sALAH الهدف الأول

09:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status