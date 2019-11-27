نجوم الفن يشاركون صناع "الرجل الودود" في مهرجان القاهرة (صور)

وصل منذ قليل، صناع الفيلم البرازيلي "الرجل الودود"، المشارك في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١، قبل عرضه الدولي الأول على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن عروض اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.





وحرص عدد من النجوم على التواجد على السجادة الحمراء، ومنهم ليلى علوي ورانيا يوسف والنجم العالمي بيلي زين والمنتج محمد حفظي رئيس المهرجان.





تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.





ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.