أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم: باريس سان جيرمان يصدم الملكي بسبب مبابي

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأربعاء 27 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض باريس سان جيرمان الفرنسي الاستغناء عن نجمه الفرنسي كيليان مبابي وتأكيد استمراره بنسبة 100%.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم:

- باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد بسبب مبابي

كشفت تقارير صحفية عالمية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي أكد استمرار الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق مع باريس سان جيرمان بنسبة 100% وذلك رداً على الأخبار التي تشير لانتقال النجم الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.





وذكر موقع جول العالمي أن كيليان مبابي يعتبر هدف ريال مدريد الأول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وهي الصفقة التي يحلم بها فلورنتينو بيريز رئيس الملكي الحالي.





وألمح الموقع العالمي أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أشاد بمواطنه مبابي قبل مواجهة ريال مدريد وسان جيرمان أمس والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدفين لكل منهما ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا مما يؤكد رغبة زيدان الكبيرة في التعاقد معه.





وأشار الموقع العالمي إلى أن مبابي سجل هدفاً في مباراة أمس وساعد فريقه على العودة من بعيد والتعادل أمام ريال مدريد على ملعبه سانتياجو برنابيو.





وقال ليوناردو في تصريحات نقلها موقع جول العالمي :"الشيء الوحيد الذي أعلمه هو أن مبابي مستمر هنا بنسبة 100%".





واختتم ليوناردو تصريحاته قائلاً:"نحن نتحرك ببطء في مسألة تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ولكننا نمضي قدماً".





وأوضح الموقع العالمي أن عقد كيليان مبابي البالغ من العمر 20 عاماً سينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022.





ملخص أخبار ريال مدريد اليوم

- الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

تعرض البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباي للإصابة خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه أمس أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





واضطر هازارد لمغادرة ملعب المباراة في الشوط الثاني بعد تدخل قوي من مونييه الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان على كاحله.





وكشفت وسائل إعلامية في إسبانيا عن مدة الغياب هازارد مع ريال مدريد عقب إصابة الكاحل التي تعرض لها.

وقالت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن هازارد سيغيب عن ريال مدريد لمدة 10 أيام مقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها ضد باريس سان جيرمان.





وأضافت الإذاعة أن هازارد سوف يصل للكلاسيكو وهو في جاهزيته التامة استعدادًا لمواجهة نادي برشلونة في الدوري الإسباني.





- من سينتصر في الصفقة الكبري؟.. صراع مُشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة

اشتعل الصراع مبكرًا بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ضم واحد من نجوم الكرة العالمية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير القادم).





حيث ضع ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، مهاجم آرسنال الإنجليزي، الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، على رأس قائمة اللاعبين الراغبين في ضمهم، وذلك حسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، اليوم الأربعاء.





ذكرت الصحيفة أن عقد أوباميانغ مع آرسنال ينتهي فى ختام الموسم المقبل، حيث يبدو أن المهاجم الغابوني لا يرغب في الاستمرار مع الفريق، في حال فشله في حجز مكان له في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت: "برشلونة وريال مدريد يدرسان وضع اللاعب مع ناديه في الوقت الحالي، كما أنه ستتم متابعته عن قرب لاتخاذ قرار نهائي بضمه من عدمه".









- ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني حجم إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأكد نادي ريال مدريد الإسباني الأربعاء أن الاصابة التي لحقت بمهاجمه البلجيكي إدين هازار ليست خطيرة وأنه يعاني من كدمة خارجية على كاحل قدمه اليمنى بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.



إصابة هازار تعرض لها في المباراة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء









أهم أخبار ريال مدريد اليوم

- حسم مصير هازارد من المشاركة أمام برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مصير البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني من المشاركة أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض.



وأوضحت الفحوصات التي خضع لها المهاجم البلجيكي لريال مدريد، إدين هازارد، معاناته من التهاب في الركبة اليمنى، لن يؤثر حال تعافيه منه طبقاً للجدول الموضوع، على مشاركته في "كلاسيكو" الليغا 18 ديسمبر(كانون الأول) المقبل أمام برشلونة في ملعب كامب نو، والمؤجل من الجولة العاشرة للبطولة.



وكان هازارد تعرض لإصابة الثلاثاء عقب تعرضه لالتحام من جانب زميله بالمنتخب ولاعب باريس سان جيرمان، توماس مونييه، خلال الشوط الثاني من مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا، ليخرج من الملعب متألما

وأشار بيان النادي "الملكي" إلى أن مدة غياب اللاعب البلجيكي قد تصل لعشرة أيام وبذلك سيكون مؤهلا لخوض الكلاسيكو









ملخص أخبار ريال مدريد اليوم

- ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة هازارد ومدة الغياب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني حجم إصابة نجمه البلجيكي إيدين هازارد، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس الثلاثاء أمام باريس سان جيرمان ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأكد نادي ريال مدريد الإسباني الأربعاء أن الاصابة التي لحقت بمهاجمه البلجيكي إدين هازار ليست خطيرة وأنه يعاني من كدمة خارجية على كاحل قدمه اليمنى بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها.

اصابة هازار تعرض لها في المباراة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الثلاثاء.





نشرة أخبار ريال مدريد اليوم





- مواجهات نارية لريال مدريد في دور الـ16 بدوري الأبطال

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن المواجهات المحتملة لريال مدريد في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تأهله وصيف مجموعته عقب التعادل مع سان جيرمان 2-2 يوم أمس في الجولة الخامسة من دور المجموعات.



وحسم الريال وباريس التأهل عن المجموعة حيث صعد الفريق الفرنسي متصدراً للمجموعة فيما صعد الريال وصيفاً.

واشارت التقارير إلى أن ريال مدريد سيكون على موعد ناري في دور الـ16 مع احد الفرق التي تأهلت متصدرة لجموعتها كما أنه سيبتعد عن مواجهة برشلونة.



وبات الثلاثي يوفنتوس الإيطالي، بايرن ميونيخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي هما أول الفرق المحتملة لمواجهة الريال بعدما تأهل كل منهم كبطل لمجموعته





- زيدان يتخلص من مهاجم ريال مدريد

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان وضع مهاجم الملكي على حافة الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



واكدت صحيفة الدون بالون الإسبانية على أن زيدان لا يرغب في استمرار فينيسوس جونيور والذي يحتاج إلى الحصول على دقائق مع نادٍ آخر.

