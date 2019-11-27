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مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر barcelona vs dortmund live شاهد مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live

الأربعاء 27/نوفمبر/2019 - 10:15 م
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بوابة الفجر
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كورة لايف bEIN LIVE مباراة نابولي وليفربول اليوم بث مباشر ، يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة نابولي وليفربول الأربعاء 27/11/2019 في دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق نابولي الإيطالي في يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وتُقام مباراة نابولي وليفربول في إطار منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.


 القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليفربول في دوري أبطال أوروبا الأربعاء: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة نابولي
بث مباشر مباراة نابولي ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث تُذاع المباراة في دوري أبطال أوروبا في يوم الأربعاء عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.حيث تُذاع مباراة نابولي ضد ليفربول على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.






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